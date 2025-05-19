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 | Berrak Arıcan

İsrail, Suriye'de Mossad ajanı Eli Cohen'i arıyor! Belgeleri aldı, sıra gömüldüğü yerde

İsrail, Suriye'de Mossad ajanlığı yapan Eli Cohen'in gömüldüğü yeri arıyor. Son olarak Suriye'den Cohen'in belgelerini almayı başardı. Şimdi sıranın gömüldüğü yerde olduğu belirtildi.

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İsrail, Suriye'de Mossad ajanı Eli Cohen'i arıyor! Belgeleri aldı, sıra gömüldüğü yerde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 12:00

İsrail, Suriye'de 1965 yılında yakalanarak idam edilen Mossad ajanı Eli Cohen'e ait yaklaşık 2 bin 500 belge, fotoğraf ve kişisel eşyayı ülkesine getirmeyi başardı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, söz konusu operasyonun yabancı bir istihbarat servisiyle işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği ve Eli Cohen hakkındaki resmi Suriye arşivinin ülkeye getirildiği belirtildi.

Belgelerin onlarca yıldır bölümlere ayrılmış şekilde Suriye'de tutulduğu aktarılan açıklamada, ajanın ölümünün 60'ıncı yılında İsrail'e getirildiği kaydedildi.

İsrail, Suriye'de Mossad ajanı Eli Cohen'i arıyor! Belgeleri aldı, sıra gömüldüğü yerde

AİLESİNE YAZDIĞI MEKTUPLAR

Belge, fotoğraf ve kişisel eşyaların yer aldığı arşivde, Cohen'in Suriye'deki soruşturması, temas halinde olduğu kişilerle ilgili dosyalar, kayıtlar ve belgeler ile ailesine kendi el yazısıyla yazdığı mektuplar ve fotoğrafların da bulunduğu aktarıldı.

Cohen'in mahkumiyet ve idam kararlarının da belgeler arasında bulunduğu, Şam'daki Yahudi cemaati lideri Haham Nissim Indibo'nun ajanın Yahudi geleneklerine göre papazlık yapmasına izin verdiğine ilişkin bir ifadenin de yer aldığı kaydedildi.

EŞİNİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİ TALEBİ

Dosyalar arasında, Nadia Cohen'in Mossad ajanı eşinin serbest bırakılması için Suriye Devlet Başkanı'na yazdığı mektupların da yer aldığı bildirildi. Söz konusu belgelerin, ajanın eşi Nadia'ya teslim edildiği ve belgeler arasında idamından saatler önce yazdığı orijinal vasiyetinin de olduğu belirtildi.

İsrail, Suriye'de Mossad ajanı Eli Cohen'i arıyor! Belgeleri aldı, sıra gömüldüğü yerde

ŞİMDİ SIRA GÖMÜLDÜĞÜ YERİ BULMADA

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea, söz konusu arşivin İsrail'e getirilmesine ilişkin, "Bu, Şam'daki adamımızın gömüldüğü yerin bulunmasına yönelik soruşturmanın ilerletilmesinde ilave bir adımdır." ifadesini kullandı.

ELİ COHEN KİMDİR?

İsrail'in en önemli casuslarından biri kabul edilen Cohen, Kemal Emin Sabit takma adıyla 1962-1965 yıllarında Suriye'nin başkenti Şam'da görev yapmıştı.

Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişkiler geliştirerek Golan Tepeleri'ndeki askeri faaliyetlere ve devletin karar mekanizmasına ilişkin topladığı bilgileri İsrail'e aktaran Cohen, 18 Mayıs 1965'te idam edilmişti.

İsrail, Suriye'de Mossad ajanı Eli Cohen'i arıyor! Belgeleri aldı, sıra gömüldüğü yerde

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in 2019 yapımı "The Spy" (Casus) dizisine konu olan Cohen'in hayatı, popüler kültürde de yer edinmişti.

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