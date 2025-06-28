İsrail ve Suriye barışacak iddiası! Tarih de verildi

İsrail basını, Suriye ve İsrail arasında barış olacağını iddia etti. Hatta tarih bile verildi. İşgal edilen Golan Tepeleri'nin ise İsrail'de kalacağı öne sürüldü.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgali genişleten İsrail'in basınından i24, barış olacağını öne sürdü. Suriye ve İsrail arasında bir barış anlaşması imzalanacağı öne sürülen haberde, ''2025 yılı bitmeden'' anlaşma sağlanacak denildi.

GOLAN TEPELERİ İSRAİL'E KALACAK İDDİASI

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail'in, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in işgal ettiği toprakların ise bir kısmından çekileceği, Golan Tepeleri'nin ise Tel Aviv'e bırakılacağı öne sürüldü.

i24, "bu tarihi anlaşma iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirecek ve Golan Tepeleri'nin barış bahçesi olacağını gösterecek" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Giden Sa'ar da "Golan Tepeleri'nin bizde kalması koşuluyla Suriye ile bir barış anlaşması imzalama ya da normalleşme fırsatı doğarsa, bu İsrail'in geleceği için olumlu olacaktır" demişti.