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 | Berrak Arican

İsrail, Yemen'e uyarısının ardından bomba yağdırdı!

İsrail, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın 'derhal boşaltılmasını' istemenin ardından hava saldırı düzenledi. İsrail'in saldırıları havalimanıyla sınırlı kalmadı elektrik santralleri ve bir çimento fabrikası da hedef oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 17:00

İsrail, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın "derhal boşaltılmasını" isteyerek, saldırı tehdidinde bulundu. Kısa bir süre sonra Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

HEDEF SADECE HAVALİMANI DEĞİLDİ

İsrail ile ABD'nin, Sana'nın güneybatısındaki Atan bölgesini, Sanhan ilçesindeki Hezyaz Merkezi Elektrik Santralini, Beni Haris ilçesindeki Zehban Merkezi Elektrik Santralini ve Amran ilindeki çimento fabrikasını hedef aldığı aktarıldı.

İsrail, Yemen'e uyarısının ardından bomba yağdırdı!

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

HAVALİMANI DEVRE DIŞI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Yemen'deki Husi rejimine ait hedeflere bir gün arayla ikinci kez saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Sana Uluslararası Havalimanı'nda Husilerin altyapısının hedef alınıp imha edildiği ve havalimanının tamamen devre dışı kaldığı aktarıldı. Havalimanının Husiler tarafından silah ve eleman tedariki için kullanıldığı, terör amaçlı işletildiği iddia edildi.

İsrail, Yemen'e uyarısının ardından bomba yağdırdı!

'DERHAL BOŞALTIN' UYARISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" ifadesini kullanan Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1919719180883927079

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#saldırı
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#Sana Havalimanı
#El-mesire
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