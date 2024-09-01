İsrail yine sivilleri hedef aldı! Okula düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü 

01 Eylül 2024 20:51 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:55

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci yılına yaklaşırken İsrail yine sivilleri hedef aldı. Masum insanların yerleştiği okulu hedef alan İsrail güçleri, Safad Okulu’na bomba yağdırdı.

11 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze şehrinin Al-Zeitoun mahallesinde yer alan Safad Okulu’na düzenlenen hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ise çok sayıda Filistinlinin yaralandığı okulun "Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi" olarak kullanıldığını öne sürdü.

'İNSANLAR HAVAYA SAVRULDU'

Görgü tanıkları ise bombardımanın şiddetiyle insanların havaya savrulduğunu, cesetlerin paramparça olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun birkaç gündür devam eden kara ve hava saldırıları nedeniyle Zeytun Mahallesi'nde büyük tahribat oluştuğu belirtiliyor.