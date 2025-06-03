İsrail yine yan çizdi! Gazze için son umut da tükeniyor, Doha'ya heyet gitmeyecek

İsrail ve Hamas, ABD'nin sunduğu ateşkes teklifinde yapılan değişiklikler nedeniyle anlaşmaya varamadı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin bir kez daha ateşkes görüşmelerini engelleyeceğini, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelere heyet göndermeyeceğini yazdı.

Gazze için doğan son umut da tükeniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu taslak üzerinde değişiklik yapılması taraflar tarafından kabul görmedi. İsrail basınından Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Doha'ya Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndermeme kararı aldığı bildirildi.

''HAMAS'IN CEVABI TASLAĞA ATIFTA BULUNMUYOR''

Hamas'ın, anlaşmazlıkların giderilmesi, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı ateşkese varılması için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıklamasına rağmen haberde, Hamas'ın sunduğu taleplerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu taslaktan "tamamen farklı olduğu" gerekçesiyle Doha'ya heyet gönderilmemesine karar verildiği belirtildi.

Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir kaynak, "İsrail, önerilen Witkoff taslağına onay verdiğini ifade etti, bu İsrail'in pozisyonu. Hamas'ın cevabı taslağa atıfta bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

HAMAS DOLAYLI MÜZAKERELER HAZIR

Hamas, anlaşmazlıkların giderilmesi adına 1 Haziran'da, Gazze'deki insani trajedinin sona ermesi ve kalıcı ateşkese varılması için İsrail ile dolaylı müzakerelere başlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Hamas'tan 31 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı belirtilmişti.​​​​​​​

Witkoff ise ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberde de Hamas'ın, "serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes" dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği belirtilmişti.