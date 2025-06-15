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 | Berrak Arıcan

İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'de insani yardım almak için bekleyen Filistinli sivillere ateş açtı. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 11:25

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında insani yardım almak için bekleyen Filistinli sivillere doğrudan ateş açtı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında ise yardım noktasına yaklaşan sivillere ateş açan İsrail askerleri, 2 Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HAN YUNUS'TA EVLER VURULDU

Aynı şekilde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde de yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivillere İsrail güçlerince ateş açılması sonucu pek çok kişi yaralandı.

Öte yandan, İsrail topçuları Han Yunus’un kuzeyinde yer alan Hamed bölgesine yoğun saldırılar düzenleyerek birçok konutu hedef aldı.

İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

'SÖZDE YARDIM DAĞITIM'

İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İSRAİL'İN SALDIRILARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İsrail katliamlarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 207’ye, yaralı sayısı 127 bin 821’e yükseldi.
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