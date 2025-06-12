İsrail'de ABD Büyükelçiliği personeline uyarı: Bu 3 şehrin dışına çıkmayın

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Irak'a seyahat etmeme yönünde uyarıda bulunmasının ardından bir uyarı daha geldi. İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, personelini Tel Aviv, Kudüs ve Birüssebi (Berşeva) kentlerinin dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

''3 ŞEHRİN DIŞINA ÇIKMAYIN!''

ABD Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, karar bölgesel gerginliklerin tırmanması nedeniyle alındı. Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar elçilikte çalışan görevliler ve ailelerine, Tel Aviv, Kudüs ve Birüssebi kentlerinin dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı.

GÜVENLİK ORTAMI 'KARMAŞIK VE DEĞİŞKEN'

İsrail'deki ABD vatandaşlarından da kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları istenirken, "karmaşık ve değişken" bir güvenlik ortamının yaşandığına dikkat çekildi.

''IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN''

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’a olan seyahat uyarısı seviye 4’e yükseltilerek, ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

DESTEK KAPASİTESİ ARTIK SINIRLI

Açıklamada, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı belirtildi.

BAĞDAT'TAN TAHLİYE TALİMATI

ABD, Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarını ve üslerini kırmızı alarma geçirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.