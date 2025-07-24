İsrail'de bir otomobil otobüs durağına daldı! Çok sayıda yaralı var

İsrail'in merkez bölgesindeki Netanya şehri yakınlarında yer alan Kfar Yona bölgesinde, sabah erken saatlerde bir sürücü aracıyla otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Sürücü çok sayıda kişiye çarptıktan sonra bölgeden hızla uzaklaştı.

İsrail acil yardım servisinin bildirdiğine göre, olayda 8 kişi farklı derecelerde yaralandı.

Polis, şüpheli sürücünün aracıyla olay yerinden uzaklaştıktan sonra aracı açık arazide terk ederek kaçtığını duyurdu. Şüpheliyi arama faaliyetlerinin genişletildiği paylaşıldı.

İsrail polisi, olayı "terör saldırısı" şüphesiyle değerlendirdiğini açıkladı.

YARALANANLARIN TAMAMI ASKER ÇIKTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, araçla ezme girişiminde yaralananların tamamının asker olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin orta, 6 askerin ise hafif derecede yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.