İsrail’de büyük kriz! ‘Sorumlusu Erdoğan’ denildi

19 May 2024 16:55 - Güncelleme : 19 May 2024 16:55

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu!

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: Türkiye İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu!

İsrail 7 Ekim tarihinde başlattığı operasyonlar ile on binlerce masum sivili katlederken milyonlarca Gazzeli vatandaşı da evsiz bıraktı.

Gazze’ye gönderilen hiçbir yardım malzemesinin sivil halka buluşmasına müsaade etmeyen İsrail askerleri, yakın zaman önce de uluslararası şirketlere çağrıda bulunarak ‘Bağış’ adı altında yardım beklediklerini duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİLER

Gün geçtikçe farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalan İsrail’de yeni bir sorun gündemi meşgul etmeye başladı. Emlak fiyatlarının bir anda tavan yapması İsrail halkının rahatsız olmasına sebep olurken, Başbakan Netenyahu’ya ve hükümetine tepkiler artmaya başladı.

Türkiye'nin İsrail ile ticareti sonlandırma kararı sonrasında neredeyse her gün Türkiye'nin aleyhine açıklamalar yapan İsrail, artan emlak fiyatlarının sebebini de Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak göstererek, vatandaşlarının hedefi haline getirmeye çalıştı.

"ERDOĞAN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMALIYIZ"

İsrail hükümetine yönelik tepkilere yol açan, emlak fiyatlarının tavan yapması konusuyla ilgili konuşan İsrail İnşaatçılar Birliği Başkanı Raul Sargo; 'İnşaat malzemelerini Türkiye'den tedarik etme konusunda yaşadığımız sorunlardan dolayı emlak fiyatları tavan yaptı' diyerek şöyle devam etti:

"Çimentonun, demirin ve betonun inşaat için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu ürünleri tedarik etme konusunda İsrail olarak sorunlar yaşamaya başladık.

Bu sorunların sonucunda emlak fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Bu artışların sebebi İsrail hükümeti değil Türk lider Erdoğan'dır.

Erdoğan'ın aldığı bu karar tabi ki İsrail'e olan ilk kin dolu davranışı değil, geçmişte de bu tarz uygulamalar yaptı. Bizimde acilen yeni tedarik alanları açmamızda fayda var. Emlak fiyatlarının daha da yükselmemesi için Erdoğan bağımlılığından kurtulmamız gerekiyor."