İsrail'de dikkat çeken İran anketi! Halkın savaşın uzamasına desteği azaldı

İsrail'de yapılan son ankete göre; halkın yüze 78,5'i İran'a yönelik saldırıları destekliyor. Ancak operasyonun Tahran yönetimi devrilene kadar devam etmesine destek verenlerin oranının yüzde 63'ten 54'e gerilemesi dikkat çekti.

İsrail'de dikkat çeken İran anketi! Halkın savaşın uzamasına desteği azaldı
Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), İsrail vatandaşlarının yüzde 78,5’inin İran’a yönelik saldırıları desteklediğini ortaya koyan kamuoyu araştırmasını paylaştı.

INSS, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı ortak saldırının üzerinden iki hafta geçmesinin ardından, İsrail vatandaşlarının bu saldırılara ilişkin görüşlerinin sorulduğu bir anket yayımladı.

İsrail makamlarının açıklamalarına göre, nüfusun yaklaşık yüzde 77'si Yahudi, yaklaşık yüzde 21'i İsrail vatandaşı Filistinliler, Bedeviler ve Dürzi Araplardan oluşan ülkede, katılımcıların 805'inin sorulara İbranice, 152'sinin ise Arapça yanıt verdiği araştırmanın ortalama yüzde 95 oranında doğruluk payı olduğu ileri sürüldü.

Araştırmaya göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 78,5’i İran’a yönelik saldırıları desteklerken, 2 Mart’ta yapılan araştırmada bu oranın yüzde 80,5 olduğu dikkati çekti.

İsrail vatandaşlarının yüzde 60’ı saldırıları başarılı bulurken, saldırıların Tahran yönetimi devrilene kadar sürdürülmesine verilen destek yüzde 63’ten yüzde 54’e geriledi.

İsrail saldırılarının Tahran yönetimini zayıflatacağı fikrini taşıyanların oranı saldırıların başlangıcında yüzde 69 iken yüzde 58'e geriledi.

Katılımcıların yüzde 46’sı savaşın bir ay daha sürmesi halinde dayanabileceğini belirtirken, yüzde 47’si bir aydan daha uzun sürse bile bu koşullarda yaşamayı sürdürebileceğini ifade etti.

İsraillilerin yüzde 48’i ise Lübnan’a yönelik saldırıların uzun vadeli güvenlik sağlayacağına inanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'de çarpıcı İran anketi: Seçmenlerin yüzde 56'sı saldırıların sadece İsrail'e fayda sağladığına inanıyor
