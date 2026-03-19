ABD'de çarpıcı İran anketi: Seçmenlerin yüzde 56'sı saldırıların sadece İsrail'e fayda sağladığına inanıyor

ABD'de seçmenlere yönelik bir ankette çoğunluk, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan ABD-İsrail saldırılarının daha çok "İsrail'e faydası olduğu" düşüncesiyle bu saldırılara karşı çıktığını belirtti.

Orta Doğu Anlayışı Enstitüsü (IMEU) Politika Projesi ve Demand Progress tarafından yaptırılan ankette, ABD'li seçmenin yüzde 56'sı İran'a yönelik saldırıların daha çok "İsrail'e fayda sağladığı" görüşünü paylaşırken bunun, "ABD yararına olduğu" inancını paylaşanların oranı yüzde 29'da kaldı.

"ABD DEĞİL, İSRAİL KAZANIYOR" ALGISI

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53'ü genel olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "doğru bulmadığını" belirtirken, yüzde 43'lük kısmı ise bu görüşün tersini savundu.

CUMHURİYETÇİLER İÇİN SEÇİM ALARMI

Katılımcıların yüzde 43'ü İran'a saldırılar nedeniyle Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisine destek olasılıklarının azaldığını ifade ederken, yüzde 31'lik bir kesim ise aynı nedenle Cumhuriyetçileri daha fazla destekleyeceklerini söyledi.

Anket, Amerikan vatandaşları arasındaki görüş ayrılıklarında yaş faktörünün etkili olduğunu ve 45 yaş altı seçmenlerle bu yaşın üzerindeki seçmenlerin bakış açıları arasındaki farkı ortaya koydu. 45 yaşın altındaki seçmenlerin yüzde 68'i "İsrail'e desteği azaltacak" bir siyasi adayı, 45 yaşın üzerindekilerin yüzde 56'sı ise "İsrail'e desteğe öncelik verecek" bir adayı tercih edeceklerini belirtti.

İSRAİL'İN ABD POLİTİKASINDAKİ ETKİSİ SORGULANIYOR

Ayrıca ankete katılan seçmenlerin yüzde 43'ü, "İsrail'in, ABD dış politikasında çok fazla etkisi olduğunu" söylerken, yüzde 41'i ise bu etki düzeyinin "uygun" olduğunu savundu.

Öte yandan söz konusu sonuçların değerlendirildiği anket raporunda, "İran'la yaşanan savaş nedeniyle seçmenlerin kasım ayında (Kongre seçimlerinde) Cumhuriyetçilere destek verme olasılığı azalırken, genç Cumhuriyetçiler de Cumhuriyetçi liderlikten uzaklaşmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.