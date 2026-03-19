F-35'in vurulduğu anlar paylaşıldı! İran, ABD savaş uçağını hedef aldı

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülke hava sahasında ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu uçağın bugün saat 02.50 sularında DMO Hava Kuvvetleri'ne bağlı gelişmiş hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ve ciddi şekilde hasar aldığı ifade edildi. Açıklamada, uçağın yüksek ihtimalle düşmüş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. DMO, uçağın vurulma anına ilişkin olduğunu iddia ettiği bir görüntü de yayınladı.