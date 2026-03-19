Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Petrol fiyatlarını düşürecek kritik karar: ABD, 140 milyon varil İran petrolüne yeşil ışık yaktı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatlarının 100 dolar barajını aşması, ABD'yi radikal bir adıma itti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, piyasayı rahatlatmak için denizde mahsur kalan yaklaşık 140 milyon varil İran petrolü üzerindeki yaptırımların kaldırılabileceğini açıkladı. Bu hamleyle küresel arzın 14 gün boyunca desteklenmesi ve fiyatların aşağı çekilmesi hedefleniyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 19:55

İran’a yönelik saldırılar petrol fiyatlarını artırırken, ABD fiyatları düşürmek amacıyla yeni bir adım atabilir. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla tankerlerde mahsur kalan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini ifade etti.

HEDEF: 100 DOLARIN ALTINA İNMEK

Bessent, "Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz. Bu miktar yaklaşık 140 milyon varil. Yani, hesaplamalara bağlı olarak, bu 10 gün ila iki haftalık arz anlamına geliyor" dedi.

Bessent, yaptırım uygulanan İran petrolünün küresel arza eklenmesinin önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca petrol fiyatlarını düşük tutmaya yardımcı olacağını belirtti. Bessent, "Yani açıkça söylemek gerekirse, finansal piyasalara müdahale etmiyoruz. Fiziksel piyasalara arz sağlıyoruz" dedi.

RUSYA ÖRNEĞİ TEKRARLANIYOR

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve petrol tankerlerine yönelik saldırıları petrol fiyatını varil başına 100 doların üzerine çıkarttı.
ABD Hazine Bakanlığı yakın zamanda benzer bir adım atarak, yaptırım uygulanan ve tankerlerde mahsur kalan Rus petrolünün satışına izin verdi. Hazine Bakanlığı bu adımın küresel arzı 130 milyon varil artırdığını belirtti.

