İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

27 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:54

İsrail'de Tel Aviv'in kuzeyinde Glilot Kavşağın'da bir kamyon, otobüs bekleyenlerin arasına daldı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrailli gazeteciden 'utanç verici' anlar: Lübnan köyünde bir binayı havaya uçurdu

İsrailli gazeteciden 'utanç verici' anlar: Lübnan köyünde bir binayı havaya uçurdu

İran, İsrail'e karşılık verecek mi? İşaret edilen tarih her şeyi ortaya çıkardı

İran, İsrail'e karşılık verecek mi? İşaret edilen tarih her şeyi ortaya çıkardı

İsrail'in Tel Aviv​'in kuzeyinde Glilot Kavşağı'nda bir kamyon​ otobüs​ durağına çarptı. Olayda, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu, toplam 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basını, polisin, kamyon çarpmasının bir "terör saldırısı" olduğundan şüphelendiğini yazdı. Polis, olayın bir otobüsün durakta yolcu indirdiği sırada gerçekleştiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Times of Israel kamyon sürücüsünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurularak "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

BÖLGE MOSSAD KARARGAHI

Herzliya yakınlarındaki Glilot bölgesi Mossad karargahının yanı sıra, aralarında yüksek profilli sinyal istihbarat grubu Birim 8200'ün de bulunduğu çeşitli İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) istihbarat birimlerine ev sahipliği yapmaktadır.