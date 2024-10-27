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İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
27 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:54

İsrail'de Tel Aviv'in kuzeyinde Glilot Kavşağın'da bir kamyon, otobüs bekleyenlerin arasına daldı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. 

İsrail'in Tel Aviv​'in kuzeyinde Glilot Kavşağı'nda bir kamyonotobüs​ durağına çarptı. Olayda, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğunu, toplam 40 kişinin yaralandığını duyurdu. 

İsrail basını, polisin, kamyon çarpmasının bir "terör saldırısı" olduğundan şüphelendiğini yazdı. Polis, olayın bir otobüsün durakta yolcu indirdiği sırada gerçekleştiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Times of Israel kamyon sürücüsünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurularak "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

BÖLGE MOSSAD KARARGAHI

Herzliya yakınlarındaki Glilot bölgesi Mossad karargahının yanı sıra, aralarında yüksek profilli sinyal istihbarat grubu Birim 8200'ün de bulunduğu çeşitli İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) istihbarat birimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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