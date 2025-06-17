İsrail'de telefonlara gelen mesaj halkı büyük endişeye soktu: Sığınaklarda terör saldırısı uyarısı

İsrail'de halk terör saldırısı olabileceğine dair bir mesaj aldı. İran'ın füze saldırı altındaki halkta iç karışıklık korkusu yayılırken İsrail Ulusal Siber direktörlüğü mesajın 'sahte' olduğunu açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 5. günde de şiddetli bir şekilde devam ediyor. İran'ın füze saldırıları nedeniyle birçok kez sığınaklara iniş yapmak zorunda kalan İsrail halkı bir de telefonlarına gelen mesajla neye uğradıklarını şaşırdılar. İsrail'de halka, sığınaklarda terör saldırıları olabileceğine ilişkin cep telefonlarına mesaj gönderildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, vatandaşların telefonlarına terör saldırıları olabileceği uyarısıyla sığınaklardan çıkmaları uyarısında bulunan mesajların sahte olduğunu açıkladı.

SAHTE MESAJ

İsrail İç Cephe Komutanlığının gönderdiği uyarı mesajlarını taklit ettiği belirtilen sahte acil uyarı mesajında, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadelerine yer aldı.

'YAKIT YOK' MESAJI

Öte yandan, İsraillilerin telefonlarına gönderilen gece saat 12’den itibaren benzinliklerde 24 saat boyunca yakıt satışı olmayacağı yönündeki mesajların da paniğe neden olmasını amaçlandığı belirtildi.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.