İsrail'de yabancı işçi krizi: 45 Malavili tutuklandı!

04 May 2024 00:32 - Güncelleme : 04 May 2024 00:34

İsrail’de Malavili işçiler, çiftliklerde daha iyi iş imkanları bulabilmek için çalıştıkları yerleri terk etti. Tel Aviv yakınlarındaki bir fabrikada yakalanarak gözaltına alındılar. Mahkeme, vize ihlali nedeniyle tutuklanmalarına karar verdi. Malavi Derneği Başkanı Austin Chipeta, işçilerin düşük ücretlerden dolayı şehre kaçtıklarını savundu.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMA

Chipeta, basına yaptığı açıklamada, tutuklanan Malavililerin, sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv yakınlarındaki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulduklarını söyledi. Chipeta, işçilerin şehre kaçmasının asıl nedeninin, İsrailli çiftlik sahiplerinin sözleşme hükümlerini ihlal ederek çok düşük ücretler ödemesi olduğunu ifade etti.

Malavi ile İsrail arasında geçen ay imzalanan anlaşma kapsamında 2 bin Malavili işçiye vize ve çalışma izni verilmişti. İsrail, yabancı işçi açığını kapatmak için yurt dışından iş gücü alımına devam ediyor.