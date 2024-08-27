İsrail'den ateşkes adımı! Katara gideceği iddia edildi 

27 Ağustos 2024 21:15 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 21:20

İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Mülteci kampına bomba yağdırdılar: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Mülteci kampına bomba yağdırdılar: Çok sayıda ölü var

İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İşgalci güçleri, Batı Şeria’da da sivilleri hedef almayı alırken ateşkes adımları da ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Adını vermeyen İsrailli yetkililere dayandırılan bilgilere göre, İsrail heyetinin yarın Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

ATEŞKESİN DETAYLARI GÖRÜŞÜLECEK!

İsrail heyeti, Doha'da ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle görüşmelerine devam ederek ateşkes anlaşmasının kalan noktalarını netleştirmeye çalışacak. Hamas, son iki müzakereye temsilci göndermedi.

Hamas, 15 Ağustos'ta Katar'da ve 22 Ağustos'ta Mısır'da düzenlenen görüşmelere katılmadı. Mısır'daki müzakerelerin ardından arabulucularla bir araya gelen Hamas, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları kabul etmediğini açıklamıştı.

Hamas, 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ateşkes teklifine bağlı kalacağını belirtmişti.