Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İsrail'den Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama

İsrail, İran'ın misilleme saldırıları sonrası Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılan bütün uçuşlara kısıtlama getirildiğini duyurdu.

İsrail'den Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 03:44
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 03:44

İran'in dün İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'ya yaptığı misillemelerde her iki kentte de büyük hasar oluştu. 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırılar sonrası İsrail yeni güvenlik önlemleri aldı.

TÜM UÇUŞLARA KISITLAMA

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

UÇAK VE YOLCU SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Regev, dün yerel saatle 17.00'den itibaren saatte iki uçak yerine bir uçağın iniş ve kalkışına izin verileceğini belirterek, her bir uçuş için 120 olan yolcu sayısının da 50'ye düşürüldüğünü kaydetti.

140 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Güvenlik kurumlarının tavsiyelerine göre; yönergelerin her an değişme ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Regev, Ben Gurion Havalimanı'nın sınırlı olarak açılmasının ardından İsrailli hava yolu şirketlerinin uçuşlarıyla 140 bin vatandaşın ülkeye geri döndüğünü iddia etti.

3 ÖZEL UÇAK FÜZELERİN HEDEFİ OLMUŞTU

İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion'da park halindeki 3 özel uçak İran'dan yapılan misillemede hasar almıştı.
Bir uçak İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen şarapnel parçaları nedeniyle ağır hasar alarak yanarken diğer ikisi ise hafif hasar görmüştü.

Yerel basına konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak, önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." demişti.

ABD YAKIT İKMAL UÇAKLARI İSRAİL'DE

Öte yandan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda görüntülendi.

