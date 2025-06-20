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 | Özge Sönmez

İsrail'den büyük kaçış! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne akın ettiler: Okullar eve çevrildi

İran ve İsrail arasında başlayan savaş 8. gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. İran'ın attığı onlarca füzeyle İsrail sokakları yangın yerine dönerken, birçok İsrailli de yatlarıyla ülkeyi terk etmeye başladı. Çatışmaların ilk gününden bu yana 5 bin İsraillinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine sığındığı öğrenildi.

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İsrail'den büyük kaçış! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne akın ettiler: Okullar eve çevrildi
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 12:23

İran ve İsrail arasında başlayan savaş 8. gününde de şiddetlenerek devam ediyor. 13 Haziran'dan bu yana iki ülke birbirlerine füze yağdırdı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırılar nedeniyle İsrail sokakları savaş alanına dönerken, 8 bin 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

İsrail'den büyük kaçış! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne akın ettiler: Okullar eve çevrildi

YATLARIYLA GELDİLER

İsraillilerin çoğunun ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne sığındığı öğrenildi. Çatışmalardan kaçan İsrailliler yatlarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki marinalara demirledi. Yaklaşık 5 bin kişinin geldiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 5’i ilkokul 2’si lise olmak üzere 7 okulu ‘eve’ çevirme kararı alındı.

İsrail'den büyük kaçış! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne akın ettiler: Okullar eve çevrildi

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Rum Savunma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda okullara klima ve yataklar yerleştirildi. Okulların olduğu bölgelerde de güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Larnaka Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin ciddi oranda arttığı ve üst düzey güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

İsrail'den büyük kaçış! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne akın ettiler: Okullar eve çevrildi

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