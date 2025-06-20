İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARINDA 8. GÜN! 'FÜZELERİ ENGELLEYEMEDİK'
İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar 8. gününde de devam ediyor. İsrail, gece saatlerinde 60'dan fazla savaş uçağı ile İran'ın askeri sanayi tesislerini hedef alan bir saldırı düzenlediğini açıkladı.
İran ise İsrail'in güneyinde yer alan Beerşaba kentini füze yağmuruna tuttu. İran'ın saldırısında Nevatin Hava Üssü'nü ve siber güvenlik merkezini vururken, İsrail ordusu, İran'ın Beerşaba kentine düşen füzelerini engelleyemediklerini itiraf etti.
ABD'li bir yetkili, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin İran'ın son 24 saatteki balistik füze saldırılarına karşı başarı oranının sadece yüzde 65 olduğunu açıkladı.
İRAN'IN BİLANÇOSU AÇIKLANDI
İsrail'in 8 gündür İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda 657 kişi hayatını kaybetti, 2.037 kişi yaralandı.
İSRAİL: FÜZELERİ ENGELLEYEMEDİK
İsrail ordusu, İran'ın Beerşaba kentine düşen füzeleri engelleyemediklerini açıkladı.
Yediot Ahranot gazetesinin yerel kaynaklardan aktardığına göre, füzenin yerleşim alanında bir otoparka isabet etmesi sonucu yerde çukur açılırken, çok sayıda araç alev aldı.
Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen bir füzeyi engelleyemediği, olayın araştırıldığı belirtildi.
İsrail acil yardım servisi, isabet eden füze sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hafif yaralandığını aktardı.
Sosyal medyada, füzenin isabet ettiği, bir noktada yangın çıktığı ve siyah dumanlar yükseldiği görüntüler paylaşıldı.
İRAN, NEVATİM HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İran'ın füzelerle verdiği yanıtta, İsrail'in Beerşaba ve Hayfa kentleri vuruldu.
İran'dan yapılan açıklamada, Beerşeba'daki Nevatim Hava Üssü'nün tam isabetle vurulduğu ve siber güvenlik merkezinin imha edildiği kaydedildi.
İsrail’in acil servis kurumu Magen David Adom tarafından yayımlanan videoda, güneydeki şehirde, Microsoft ofisinin de bulunduğu bir teknoloji parkına yakın bir caddede birkaç yangın çıktığı görüldü.
NORVEÇ'İN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EL BOMBALI SALDIRI
İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.
Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arakçi’ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.
Rençberan, Arakçi’nin İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğinin duyurulmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaşarak "Siyonist rejim onu hedef alır mı?" endişesini paylaştığını belirtti.
Rençberan paylaşımında, "Evet, böyle bir tehdit vardı ve hala da var. Ancak Arakçi, sadece bir dışişleri bakanı değil aynı zamanda kendisini vatanın bir ferdi olarak görüyor ve tıpkı sevdiği Kasım Süleymani gibi şehadeti arzuluyor" dedi.
Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Rençberan, "Eğer güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler olmasaydı, belki de birkaç gün önce İsrail’in
Tahran’da planladığı büyük komplo hayata geçecekti. Şükürler olsun ki bu girişim başarısız oldu. Bu insanlıktan uzak dünyada, Arakçi ve ülkemizin diğer diplomatları için dua edelim. İran’ın hakkını savunma yolunda başarılı olsunlar" ifadelerini kullandı.
"NÜKLEER MALZEMELER TAŞINMIŞTI"
İran Devrim Muhafızlarının Eski Komutanı Muhsin Rızai, İsrail tarafından nükleer tesislere yönelik saldırısının etkisi olmadığını söyledi.
Rızai, saldırıdan önce tesisteki tüm nükleer malzemelerinin "güvenli bir yere" taşındığını ifade etti.
Rızai, " İsrail, Natanz, İsfahan, Handeb ve Arak'ı vurdu. Ancak buralar zaten boşaltılmıştı. Bütün malzemeler güvenli bir yere taşınmıştı." ifadelerine yer verdi.
"60'DAN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI GÖREV ALDI"
İsrail Ordusu'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da askeri sanayi tesislerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirildi.
Açıklamada, 60'dan fazla savaş uçağı ve 120 mühimmat kullanıldığı ifade edilirken, gece boyunca İran'dan fırlatılan 4 insansız hava aracının da ele geçirildiği öğrenildi.
İSRAİL TÜM GECE İRAN'IN KALBİNİ HEDEF ALDI
İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'daki stratejik hedefleri vurduklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, başta füze üretim tesisi olmak üzere "nükleer silah proje geliştirmesinin gerçekleştiği" İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İnovasyonu ve Araştırması Kurumu hedef alındı.