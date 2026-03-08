İsrail'den itiraf gibi alarm! İran'ın hamlesi İsrail'i körleştirdi

İsrail'in erken uyarı sisteminin devreye girmesi tehlikeye girdi. İran misillemelerinde uyarı sistemlerinin geç devreye girmesine yönelik kamuoyundaki eleştiriler sonrası açıklama yapıldı.

Füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, bazen önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceği durumların olduğu belirtilerek, erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceği mesajı verdi.

İRAN RADARLARI HEDEF ALARAK İSRAİL'İ KÖRLEŞTİRDİ

Açıklamada, cep telefonlarına mümkün olduğunca erken ön bildirim gönderildiği ve bunun saldırılara hazırlık yapılmasını ve korunaklı alanlara ulaşılmasını sağladığı kaydedildi.

Cep telefonlarına uyarılar geldiğinde korunaklı alana doğru hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sirenler çalınca sığınaklara girilmesi gerektiği aktarıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde konuya ilişkin yayınlanan haberde, İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği belirtildi.

İSRAİL İÇİN KRİTİK SİSTEMLER

Haberde, İsrail'in sivil alarm sisteminin bölgede konuşlandırılmış İsrail ve yabancı radarlar kullanarak fırlatma tespiti temelinde çalıştığı, bir fırlatma tespit edildiğinde cep telefonlarına uyarı gönderildiği, füzeler ulaşmadan bir buçuk dakika önce ise sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Önceden verilen uyarının zamanlamasının fırlatmanın ne zaman tespit edildiğine bağlı olduğu aktarılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'den uydu görüntülerinin İran'ın bölgedeki İsrail için kritik radar sistemlerini hedef alarak ABD ve müttefiklerini körleştirmeye çalıştığını gösterdiğine dikkati çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'de konuşlu ABD'ye ait radar ve ufuk ötesi erken uyarı sistemlerinin, füze ve insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındığını duyurmuştu.