Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İsrail'den itiraf gibi alarm! İran'ın hamlesi İsrail'i körleştirdi

İsrail, İran'ın füze saldırıları sonrası erken uyarı sisteminde darbe aldı. Saldırılarda sirenlerin artık önceden uyarı vermeden çalabileceği ve cep telefonu bildirimlerinin de olmayabileceği belirtildi. İsrail basını İran'ın radar sistemlerini hedef aldığını yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'den itiraf gibi alarm! İran'ın hamlesi İsrail'i körleştirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 00:58

İsrail'in erken uyarı sisteminin devreye girmesi tehlikeye girdi. İran misillemelerinde uyarı sistemlerinin geç devreye girmesine yönelik kamuoyundaki eleştiriler sonrası açıklama yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail'den itiraf gibi alarm! İran'ın hamlesi İsrail'i körleştirdi

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İran'ın misillemelerinde erken uyarı sistemlerinin geç devreye girmesine yönelik eleştiriler sonrası İsrail, İran'ın radarları hedef alarak İsrail'i körleştirmeye çalıştığını ve erken uyarı sisteminin her zaman garantili olmadığını belirtti.
İran'ın misillemelerinde erken uyarı sistemlerinin geç devreye girmesine yönelik kamuoyundaki eleştiriler sonrası İsrail'den açıklama yapıldı.
Füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu ve bazen önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceği durumların olduğu belirtildi.
İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği iddia edildi.
İsrail'in sivil alarm sisteminin, bölgede konuşlandırılmış İsrail ve yabancı radarlar kullanarak fırlatma tespiti temelinde çalıştığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, BAE ve Ürdün'de konuşlu ABD'ye ait radar ve erken uyarı sistemlerinin füze ve İHA'lar tarafından hedef alındığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, bazen önceden uyarı yapılmaksızın sirenlerin çalabileceği durumların olduğu belirtilerek, erken uyarı sisteminin devreye girmesini garanti edemeyeceği mesajı verdi.

İsrail'den itiraf gibi alarm! İran'ın hamlesi İsrail'i körleştirdi

İRAN RADARLARI HEDEF ALARAK İSRAİL'İ KÖRLEŞTİRDİ

Açıklamada, cep telefonlarına mümkün olduğunca erken ön bildirim gönderildiği ve bunun saldırılara hazırlık yapılmasını ve korunaklı alanlara ulaşılmasını sağladığı kaydedildi.

Cep telefonlarına uyarılar geldiğinde korunaklı alana doğru hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sirenler çalınca sığınaklara girilmesi gerektiği aktarıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde konuya ilişkin yayınlanan haberde, İran'ın bölgedeki radarları hedef alarak İsrail'i körleştirdiği belirtildi.

İSRAİL İÇİN KRİTİK SİSTEMLER

Haberde, İsrail'in sivil alarm sisteminin bölgede konuşlandırılmış İsrail ve yabancı radarlar kullanarak fırlatma tespiti temelinde çalıştığı, bir fırlatma tespit edildiğinde cep telefonlarına uyarı gönderildiği, füzeler ulaşmadan bir buçuk dakika önce ise sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Önceden verilen uyarının zamanlamasının fırlatmanın ne zaman tespit edildiğine bağlı olduğu aktarılan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün'den uydu görüntülerinin İran'ın bölgedeki İsrail için kritik radar sistemlerini hedef alarak ABD ve müttefiklerini körleştirmeye çalıştığını gösterdiğine dikkati çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'de konuşlu ABD'ye ait radar ve ufuk ötesi erken uyarı sistemlerinin, füze ve insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran savaşında son durum! ABD ve İsrail saldırıları sürüyor
ETİKETLER
#Sivil Savunma
#Erken Uyarı Sistemi
#Füze Saldırıları
#İsrail-İran Gerginliği
#Radar Hedef Alma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.