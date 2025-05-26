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 | Berrak Arıcan

İsrail'den korkunç bir katliam daha: Filistinlilerin sığındığı okula hava saldırısı

İsrail ordusu, yeniden 'korkunç bir katliama' imza attı. Ordu, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı. Hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 11:30

İsrail ordusu, şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulunu hedef aldı. Kaynaklar, İsrail güçlerinin okulda kalan yerinden edilmiş sivillere yönelik "korkunç bir katliam" gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırı sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'den korkunç bir katliam daha: Filistinlilerin sığındığı okula hava saldırısı

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Kaynaklar, saldırı sonrası bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin olduğunu, yerinden edilmiş insanların çığlıklarının yükseldiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bazılarının ise alevlerden kaçmaya çalıştığı görülüyor.

İsrail'den korkunç bir katliam daha: Filistinlilerin sığındığı okula hava saldırısı

GAZZE'DE KALICI İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.

İsrail'den korkunç bir katliam daha: Filistinlilerin sığındığı okula hava saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İsrail'den korkunç bir katliam daha: Filistinlilerin sığındığı okula hava saldırısı

Plana göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarındaki Filistinlilere "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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