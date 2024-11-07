İsrail'den Lübnan'a 30'u aşkın saldırı: En az 50 ölü

07 Kasım 2024 01:56 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 02:35

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a saldırılarında hız kesmiyor. Ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği 30'u aşkın saldırı sonucu 50'den fazla sivil hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

İsrail tankı ve askerleri böyle havaya uçtu! Hamas görüntüleri paylaştı

İsrail tankı ve askerleri böyle havaya uçtu! Hamas görüntüleri paylaştı

Gazze'ye bir yılı aşkın süredir bomba yağdıran katil İsrail, hedefine eklediği Lübnan​'ı da kan gölüne çevirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti ve köylerine 30'u aşkın saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı.

HEDEFİNDE SİVİLLER VAR

Haberde, Baalbek ve Bekaa'nın pek çok bölgesine düzenlenen saldırılarda savunmasız sivillere yönelik katliamlar yapıldığı kaydedildi.

Saldırılardan birinde Baalbek kentindeki Şeykan mahallesinde bulunan ve yoksul ailelerin yaşadığı eski bir evin hedef alındığı ve sadece bu saldırıda 10 kişinin öldüğü; 9 kişinin yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle kayıpların olduğu ifade edildi.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun Baalbek ilçesine saldırıları yedinci gününde devam ediyor.

KÜLTÜREL MİRASI YOK OLUYOR

Baalbek'i Hizbullah​'ın insan kaynağı olarak nitelendiren Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah'ın burada geniş bir etkiye ve halk tabanına sahip olduğunu belirtiyor.

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.