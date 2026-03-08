İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. Ordunun Beyrut'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasından sonra şehirde patlama sesleri duyuldu.

OTELE HAVA SALDIRISI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE BOMBARDIMAN: 9 ÖLÜ

İsrail savaş uçakları, güneydeki Yukarı Nebatiye, Hirbit Silim ve Cibel Batım beldelerini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hirbit Silim beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cibel Batım beldesinde bir kafeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.