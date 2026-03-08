Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen Hizbullah saldırılarına karşılık verdi. İsrail ordusu, başkent Beyrut'taki bir otele hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyine yapılan saldırılarda ise 9 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 03:56
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 03:56

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. Ordunun Beyrut'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasından sonra şehirde patlama sesleri duyuldu.

OTELE HAVA SALDIRISI: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE BOMBARDIMAN: 9 ÖLÜ

İsrail savaş uçakları, güneydeki Yukarı Nebatiye, Hirbit Silim ve Cibel Batım beldelerini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hirbit Silim beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cibel Batım beldesinde bir kafeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'den Lübnan'a peş peşe saldırılar: Ölü ve yaralılar var

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Tahran'da petrol tesisini bombaladı! İran Hayfa'da misilleme yaptı
ETİKETLER
#can kaybı
#İsrail Lübnan Saldırıları
#Beyrut Hava Saldırısı
#Güney Lübnan Bombardımanı
#İsrail Askeri Operasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.