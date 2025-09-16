İsrail'den Lübnan'a saldırı: Çok sayıda yaralı var

İsrail, Gazze saldırılarına devam ederken komşusu Lübnan'a da bir saldırı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk ve 7'si kadın olmak üzere 12 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi.

NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

ATEŞKESE RAĞMEN VURUYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.



