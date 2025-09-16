Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Çok sayıda yaralı var

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4'ü çocuk ve 7'si kadın, 12 sivil yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere sevk edildi.

İsrail'den Lübnan'a saldırı: Çok sayıda yaralı var
, saldırılarına devam ederken komşusu 'a da bir saldırı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk ve 7'si kadın olmak üzere 12 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi.

NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

ATEŞKESE RAĞMEN VURUYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.


