Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Venezuela geriliminde ABD'den bir saldırı daha! Vurulan teknede 3 ölü: Maduro'dan 'Savaşa hazırız' karşılığı

ABD ile Venezuela geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduklarını ve 3 kartel üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise silahlı mücadeleye girmek için fazlasıyla hazır olduklarını belirterek Trump'ın ülkesiyle ilgili yalan söylediğini öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 00:27

ordusunun "Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele" adı altında yürüttüğü operasyonları devam ediyor. Ülkenin Başkanı , ABD ordusunun 'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduğunu açıkladı.

"ABD'NİN GÜVENLİĞİ VE HAYATİ ÇIKARLARI İÇİN TEHDİT"

Trump, saldırının emrini kendisinin verdiğini belirterek, söz konusu saldırının uyuşturucu kartellerine yönelik ikinci saldırı olduğunu aktardı. Söz konusu teknenin Venezuela'dan yola çıktığını ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığını ifade eden Trump, saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirtti. Trump, "Bu son derece tehlikeli kartelleri, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati çıkarları için tehdit teşkil etmekte" dedi.

Venezuela geriliminde ABD'den bir saldırı daha! Vurulan teknede 3 ölü: Maduro'dan 'Savaşa hazırız' karşılığı

"ABD'LİLERİ ÖLDÜRECEK UYUŞTURUCU TAŞIYORSANIZ SİZİ AVLIYORUZ"

Saldırıda 3 kartel üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Trump, "Bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Uyarıyoruz, ABD’lileri öldürecek uyuşturucu maddeleri taşıyorsanız, sizi avlıyoruz. Bu kartellerin yasadışı faaliyetleri, on yıllardır ABD toplumları üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmuş ve milyonlarca ABD vatandaşının ölümüne neden olmuştur. Artık böyle olmayacak" dedi.

MADURO: SİLAHLI MÜCADELEYE FAZLASIYLA HAZIRIZ

Öte yandan Başkent Caracas'ta uluslararası basın mensuplarına konuşan Venezuela Devlet Başkanı , ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini hedef alan askeri tehditlerine tepki gösterdi.

, ülkenin dört bir yanında 2,5 milyon asker ve milisin Venezuela'nın savunulması için görevlendirildiğini vurgulayarak, "Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız." ifadesini kullandı.

"TRUMP'IN VERDİĞİ RAKAMLAR YALAN"

Trump'ın ülkesini uyuşturucu kartelleriyle ilişkilendirmesine değinen Maduro, "Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili verdiği rakamlar yalandır. Trump, elindeki bilgileri teyit etmeden video yayımlıyor, bu ciddi bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela geriliminde ABD'den bir saldırı daha! Vurulan teknede 3 ölü: Maduro'dan 'Savaşa hazırız' karşılığı

Maduro, ABD ordusunun Venezuelalı bir balıkçı teknesine hukuksuz şekilde saldırdığını savunarak, "ABD, Venezuela kara sularında balıkçılara saldırarak askeri bir olay yaratmaya çalıştı. Balıkçı teknesine yapılan bu saldırı tam bir rezalet." diye konuştu.

Ülkesinin şanlı bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Maduro, "Venezuela, kendi bağımsızlığını kendi gücüyle kazandı. Venezuela halkını birleştirdik, güçlendirdik, eğittik ve ülkemizin her köşesinde, sokağında ve adasında gerçeğimizi savunmaları için hazırladık." dedi.

Maduro, Trump'ın 3 Eylül'de paylaştığı "uyuşturucu yüklü gemiye yönelik saldırı" videosunu hatırlatarak, konuyla ilgili ABD Kongresi üyelerinin bilgi talebinde bulunduğunu ancak durumun netleşmediğini söyledi.

Venezuela geriliminde ABD'den bir saldırı daha! Vurulan teknede 3 ölü: Maduro'dan 'Savaşa hazırız' karşılığı

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump yeni saldırıların sinyalini verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nijerya'da sabah namazına gelenler kaçırıldı! Güvenlik güçleri peşlerine düştü
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#maduro
#donald trump
#abd
#nicolas maduro
#venezuela
#Karayipler
#Uluslararası Ilişkiler
#Askeri Operasyon
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.