İsrail'den önce tahliye emri ardından bomba yağmuru! Lübnan'a şiddetli hava saldırıları başladı

28 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:53

Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur şehrine tahliye emri veren İsrail, şiddetli hava saldırılarına başladı. Şehirdeki çok sayıda bina zarar gördü. Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 672'ye yükseldi.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya platformu X'ten yaptığı uyarının ardından Lübnan​'ın Sur​ şehrine bombalar yağdı. İsrail ordusu, Sur'da çeşitli noktalara yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Şehirdeki çok sayıda bina zarar görürken kenti ve gökyüzünü duman ve toz bulutu kapladı.

Lübnan resmi ajansı (NNA) da İsrail'in Sur'da çeşitli noktalara yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

LÜBNAN HALKINA TAHLİYE EMRİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından geniş bir alanın işaretli olduğu bir harita paylaşarak, Dr. Ali El-Halil, Hiram, Muhammed el-Zayid ve Nebih Berri caddelerinde ikamet eden halka, evlerini boşaltarak Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

LÜBNAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 670'İ AŞTI

Hizbullah​'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.