İsrail'den yeni katliam: Gazze'de 2 ayrı saldırıda onlarca kişi öldü, yaralandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

21 Kasım 2024 09:41 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:52

İsrail, Gazze'de yeni bir katliama daha imza attı. İki ayrı saldırıda en az 88 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. İsrail'in savaş uçakları bu kez ise Kemal Advan Hastanesi çevresinde yerleşim alanını ve Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir evi hedef aldı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine 2 ayrı saldırı düzenledi. İlk olarak Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombalandı. Saldırıda çoğu çocuk 66 Filistinli hayatını kaybetti, 100 kişi ise yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda kişi hala enkaz altında bulunuyor. İsrail'in sivil savunma birimlerini hizmet dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Hastane çalışanları da saldırı sonrası enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Hastanedeki sağlık çalışanlarının kısıtlı olması ve İsrail'in hastaneye yeni sağlık ekiplerinin girişine izin vermemesi nedeniyle yaralılara kısıtlı şekilde müdahale edilebiliyor. SAVAŞ UÇAKLARI EVİ BOMBALADI İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde "Aruki" ailesine ait 6 katlı binayı bombaladı. Saldırıda 10 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 22 Filistinli yaşamını yitirdi. Enkaz altında mahsur kalanların olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. İlgili Haberler Nükleer savaş durumunda Rusya'nın hedefindeki ülkeler! Devlet televizyonu bir bir açıkladı Son dakika | İsrail'den Suriye'ye saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var