İsrail'den yeni Küresel Sumud Filosu hamlesi! 2 yönetici aktivistin gözaltı süresi uzatıldı

Küresel Sumud Filosu'na yasa dışı müdahale eden İsrail, filonun yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila’nın gözaltı sürelerinin 2 gün uzatılmasına karar verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 19:10

’in Şeridi’ne ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahalesinde alıkoyduğu kişilere yönelik yasa dışı muamelesi sürüyor.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinde alıkoyduğu aktivistlerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildiriliyor.
İsrail, Aşkelon'da mahkeme kararıyla filonun yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila'nın gözaltı sürelerini 5 Mayıs'a kadar iki gün uzattı.
Aktivistlerin avukatı, müvekkillerinin terör örgütü üyeliği iddialarını reddetti ve gözaltına alınmalarının hukuka aykırı olduğunu belirtti.
İsrail ordusu, 30 Nisan'da Yunanistan açıklarında uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahale ederek 20'si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoymuştu.
İsrail, alıkoyulan iki aktivistin ABD tarafından Hamas'ın paravan örgütü olarak tanımlanan PCPA üyesi olduğunu iddia etti.
İspanya ve Brezilya hükümetleri, İsrail'in müdahalesini kınayarak gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.
AKTİVİSTLERİN GÖZALTI SÜRESİ 2 GÜN DAHA UZATILDI

İsrail’in Aşkelon kentinde mahkeme, filonun İsrail’de gözaltında tutulan yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila’nın sürelerinin iki gün uzatılmasına karar verdi. İsrailli bir yetkili, Filistin asıllı İspanyol vatandaşı Keshkek ile Brezilya vatandaşı Avila’nın gözaltı sürelerinin 5 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Aktivistlerin avukatlığını üstlenen Hadeel Ebu Salih, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada müvekkilleri hakkındaki "terör örgütü üyeliği" iddialarını reddettiklerini belirtti. Salih, aktivistlerin gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail güçlerinin müdahaleyi uluslararası sularda gerçekleştirdiğini ve İsrail yönetiminin bu bölgede yetkisinin bulunmadığının altını çizdi. Salih ayrıca, filonun amacının Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak olduğunu yineledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki 58 tekneden 22’sine 30 Nisan Perşembe günü Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmişti.

Müdahale sırasında 20’si Türk olmak üzere toplam 175 aktivist alıkonulmuştu. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, aktivistlerin cuma günü ülkelerine iade edilmek üzere Girit Adası’na götürüldüğü, ancak Keshkek ve Avila hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise iki ismin sorgulanmak üzere İsrail’e getirileceğini duyurmuştu. İsrail, söz konusu aktivistlerin ABD tarafından Hamas'ın paravan örgütü olarak tanımlanan ve yaptırım uygulanan PCPA üyesi olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan İspanya ve Brezilya hükümetleri de cuma günü yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in aktivistlere yönelik müdahalesini kınayarak, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

