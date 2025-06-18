İsrail'e destek veren Batılı ülkelere ateş püskürüp 'İran'a yardım gönderebiliriz' dedi

İran ve İsrail arasındaki saldırılar 6. günde de devam ederken Tahran'a sürpriz bir ülkeden destek geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, talep edilmesi durumunda İran'a yarın gönderebileceklerini söyledi.

İran ve İsrail arasındaki saldırılar devam ederken ABD savaşa dahil olup olmayacağını değerlendirmeye aldı. Saldırıların şiddeti artarken İran'a, Kuzey Kore'den destek geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İsrail'in saldırılarını "emperyalist bir provokasyon" olarak değerlendirdi ve Kuzey Kore'nin İran'ın yanında olduğunu ilan etti. Kuzey Kore lideri, konuyla ilgili açıklamasında "Talep gelmesi halinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama, Pyongyang'ın sadece sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğu mesajı olarak yorumlandı. Oxu.Az'ın IntelliNews'in haberine göre, "Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz" diyen Kim, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği de sert ifadelerle eleştirdi.

İRAN-İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.