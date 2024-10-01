İsrail'e saldırı sonrası İran'da halk sokaklara indi! Tahran'da 'taviz yok' sesleri
İran, İsrail ordusunun Lübnan'ı vurmasının ardından İsrail'e karşı büyük bir saldırıya başladı. İran akşam saatlerinde Tel-Aviv ve belirli bölgelere 500'e yakın füze yolladı. Saldırılar sonrası Gazze sokaklarında kutlama yapılırken İran'da da vatandaşlar sokaklara indi. Yüzlerce insan sokaklarda İran'ın saldırılarını kutladı. İşte o anlar...
Dün gece İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İran akşam saatlerinde İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.
İran, İsrail'e doğru yaklaşık 500 balistik füzenin ateşlendiğini bildirdi. İsrail tarafı da füze sayısının 500'e yakın olduğunu doğruladı. Füzelerin bazıları Demir Kubbe'yi aştı, şehrin belli yerlerinde patlamalar meydana geldi. İran, füzelerin yüzde 80'ninin hedeflere ulaştığını bildirdi.
İSRAİL VURDU, GAZZE SEVİNDİ!
İşgalci İsrail'in aylar süren saldırılarına maruz kalan Gazzeli vatandaşlar, İran'ın misillemesi sonrası sokaklara çıktı. Sokaklara çıkan gençler saldırıları kutladı.
TAHRAN'DA DA KUTLAMA YAPILDI
İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’e düzenlenen saldırı vatandaşlar tarafından kutlandı. Binlerce İranlı vatandaş, "Teslimiyet yok, taviz yok, İsrail ile savaş!" sloganı attı.