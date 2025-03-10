İsrail'e Türkiye engeli: NATO tatbikatına katılamayacaklar

İsrail basını, Türkiye'nin İsrail'in NATO'nun 'dayanıklılık ve acil durum hazırlığı' konulu yıllık tatbikatına katılmasını engellediğini öne sürdü. Haberde, kararın iki hafta önce İsrailli diplomatlarla yapılan toplantının ardından alındığı belirtildi.

İsrail Ynet News haber sitesi, Türkiye'nin İsrail'in NATO tatbikatına katılmasını engellediğini duyurdu. İki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak delegasyonu arasında yapılan toplantının ardından kararın alındığı yazıldı.

''TÜRKİYE'NİN KARARI ENGEL OLUŞTURUYOR''

“Dayanıklılık ve acil durum hazırlığı” konulu yıllık NATO tatbikatına İsrail'in de katılması için 'güçlü bir istek' olduğu belirtilen haberde Türkiye'nin kararının engel oluşturduğu ifade edildi.

Haberde, ''NATO kararları oybirliği gerektiriyor ve aktif bir ortaklık anlaşması olmadan Türkiye'yi İsrail'in ittifakın resmi faaliyetlerine katılmasına izin vermeye zorlayacak bürokratik bir mekanizma bulunmuyor" ifadeleri yer aldı.

'SİYASİ ARAÇ' SUÇLAMASI

İsrailli bir yetkili ise Türkiye'nin veto yetkisini siyasi bir araç olarak kullandığını öne sürdü. Hamas ile İsrail arasında savaşın başlamasından bu yana Türkiye, İsrail ile herhangi bir bir ilişki kurulmasından yana değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temmuz ayında yapılan NATO zirvesinde bunu dile getirmişti. İsrail ise buna karşılık NATO'ya Türkiye'yi sınır dışı etme çağrısında bulunmuştu.