İsrail'in 50 Filistinliyi bıraktığı öne sürüldü

11 Haziran 2024 21:35 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 21:46

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Gazze'de 7 Ekim 2023 sonrası gözaltına alınan 50 Filistinlinin serbest bırakıldığı kaynaklar tarafından duyuruldu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze ve Kuzey eyaletlerinden yaklaşık 50 esiri serbest bıraktığını belirtti.

Sağlık kaynakları da bugün serbest bırakılan esirlerden 33’ünün maruz bırakıldıkları zorlu sağlık şartları nedeniyle tedavi olmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine geldiklerini bildirdi.

İsmini vermeyen hastane kaynakları, "serbest bırakıldıktan sonra hastaneye gelen bazı Filistinlilerin vücutlarında işkence izleri görüldüğünü" ifade etti.