İsrail'in Beyrut'a saldırısı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler: Tekrarı engellenmeli

31 Temmuz 2024 05:34 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 05:55

İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!

İsrail'in Beyrut saldırısı sonrası THY tüm seferleri iptal etti!

Rusya ve ABD'den, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı sonrasında dünyadan peş peşe açıklamalar geldi.

RUSYA: HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ

TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığının söz konusu saldırıya ilişkin açıklamasını paylaştı. Yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırı için, "uluslararası hukukun açık bir ihlali" ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN 'DİPLOMASİ' ÇAĞRISI

ABD yönetimi, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerginliğin önlenmesi için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğini ve diplomasinin, "ileriye doğru en iyi yol" olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, İsrail ile Lübnan arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Patel, hafta sonu yaşanan olaydan bu yana İsrailli ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla sürekli görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, ABD’nin, İsrail'i Lübnan ve Golan Tepeleri'nden ayıran Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüme ulaşma çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bölgede gerginliğin tırmanışından her türlü kaçınmak istediklerini ve diplomasinin “ileriye doğru en iyi yol” olduğunu aktaran Patel, "İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönmelerine ve barış ve güvenlik içinde yaşamalarına izin verecek diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İRAN: LÜBNAN'IN KARŞILIK VERME HAKKI VAR

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak niteleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Lübnan devleti, ordusu ve direnişinin siyonist İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var ve bölgede genişleyecek bir savaş ve gerilimden ABD ve İsrail rejimi sorumludur" dedi.

İran, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Lübnan’ın toprak bütünlüğünü hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan direnişinin Filistin'e desteğinde bir değişiklik olmayacağını kaydeden Kenani, "Lübnan devleti, ordusu ve direnişinin siyonist İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var ve bölgede genişleyecek bir savaş ve gerilimden ABD ve İsrail rejimi sorumludur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler’i (BM) İsrail saldırıları karşısında sorumluluk almaya çağıran Kenani, Lübnan'ın güvenliği ve barışı için BM'nin harekete geçmesini ve İsrail saldırılarını önlemesini istedi.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıya ilişkin detayların netleşmesini beklerken taraflara azami itidal çağrısı yapılan açıklamada, gerginliğin daha fazla artırılmaması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca yükümlüklerini yerine getirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Tarafların BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını "tam bir şekilde" uygulaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, çatışmaya acilen son verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Beyrut'un güney bölgesinde yoğun nüfuslu alanlara saldırısından derin endişe duyuyoruz." mesajı verildi.