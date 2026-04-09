Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi stratejik hezimete sürüklediğini, ABD'ye de yalanlar söylediğini ifade etti.

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!
Eski Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri , Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla 'la iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurması sonrası hükümete sert sözlerle yüklenmeye devam etti.

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

HABERİN ÖZETİ

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD Başkanı Trump'ın İran ile geçici ateşkes anlaşmasına varması sonrası Başbakan Netanyahu hükümetini sert bir dille eleştirerek, Netanyahu'nun ülkeyi diplomatik bir felakete sürüklediğini ve İsrail vatandaşlarını aldattığını iddia etti.
Lapid, Netanyahu'nun İran saldırılarını bir başarı olarak satmaya çalışacağını ancak bunun bir yalan olacağını belirtti.
Netanyahu'yu kibir, sorumsuzluk, plansızlık ve üst yönetimdeki ihmalkarlıkla suçladı.
Netanyahu'nun İsrail vatandaşlarını ve ortaklarını aldattığını, var olmayan bir stratejik plan sattığını savundu.
İsrail'in, ABD ile İran arasındaki ateşkes üzerinde hiçbir nüfuzu olmadığını ve kritik masadan itildiğini söyledi.
Lapid, Netanyahu'nun İsrail'i kontrolü kaybetmiş bir şekilde savaşa sürüklediğini ve hükümetin yenilgiyi zafer olarak satacağını iddia etti.
İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

''ABD'YE YALANLAR SÖYLEDİ''

Lapid, 'nun İran saldırılarını bir başarı olarak satmaya çalışacağını ve bunun yalan olacağını belirterek, "(İran ile ateşkes) Burada yaşanan, hatırladığım kadarıyla daha önce hiç görülmemiş ölçekte bir diplomatik felakettir. Netanyahu bizi stratejik bir hezimete sürükledi. Daha azı değil." diye konuştu.

Netanyahu'yu sert sözlerle eleştiren Lapid, "Şahit olduğumuz şey; kibir, sorumsuzluk ve plansızlığın utanç verici bir karışımıdır. Üst yönetimdeki ihmalkarlık, halkın kaderine terk edilmesi ve Amerikalılara söylenen yalanlar, iki ülke arasındaki güveni yerle bir etmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

''İSRAİL VATANDAŞLARINI ALDATTI''

Lapid, mümkün olan tüm sonuçlar arasında Netanyahu'nun en kötüsünü sunduğunu dile getirerek, "İran'daki yönetimin yenilmediğini, nükleer tehdidin ortadan kaldırılmadığını ve balistik füzeler ile Hizbullah'ın füzelerinin İsrail'deki her evi hedef almaya devam ettiğini" savundu.

Netanyahu'nun herhangi bir harekatı kazanma yeteneğine sahip olmadığını belirten Lapid, "Başbakan, İsrail vatandaşlarını aldattı, ortaklarını aldattı ve bir dizi tiyatral basın konferansı aracılığıyla halka var olmayan bir stratejik planı sattı." şeklinde konuştu.

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

''HİKAYE SATMAYA ÇALIŞACAK''

Lapid, İsrail'in, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda imzalanan ateşkes üzerinde hiçbir nüfuzu olmadığını dile getirerek, "Size olayları perde arkasından etkilediğimiz, bize danışıldığı, gece geç saatlerde konuşmalar ve gizli toplantılar yapıldığı hikayesini satmaya çalışacaklar. Şunu bilin, bunlar boş yalanlardır." dedi.

''KRİTİK MASADAN BİR ANDA İTİLDİK''

Netanyahu'nun İsrail'i, ülkenin ulusal güvenliğinin en temel meselelerinde telefonla talimat alan bir "uydu devlet" haline getirdiğini vurgulayan Lapid, "Güvenliğimiz için kritik bir anda masadan itildik. Bunu tüm dünya gördü. Tüm Orta Doğu gördü." ifadelerini kullandı.

Lapid, üç yıldır İsrail vatandaşlarının, Netanyahu'nun başarısızlıkları için büyük bedel ödediğini öne sürerek, "7 Ekim'den (2023) üç yıl sonra Gazze'yi Hamas yönetiyor, Lübnan'ı Hizbullah yönetiyor ve İran'ı 86 yaşındaki bir (Ali) Hamaney yöneteceğine, artık 56 yaşındaki bir (Mücteba) Hamaney yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

Netanyahu hükümetinin ABD'deki Demokratları, Cumhuriyetçilerin büyük bir kısmını ve Avrupa'yı kaybettiğini söyleyen Lapid, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle askeri ve stratejik bir koalisyon" kurmak için önemli bir fırsatı kaçırdığını savundu.

''NETANYAHU KONTROLÜ KAYBETTİ''

Lapid, Netanyahu'nun 80 yaşına yaklaştığını ve ülkeyi bir felaketten diğerine sürüklediğini belirterek, "Netanyahu artık kontrolü kaybetti. Bu sefer bizi ve ABD'yi de peşinden iterek, nasıl sonlandırılacağına dair tek bir diplomatik vizyonu olmadan savaşa sürükledi." dedi.

Hükümetin yenilgiyi zafer, çöküşü ise başarı olarak satacağını vurgulayan Lapid, "Netanyahu mavi bir takım elbise ve kırmızı bir kravatla karşınızda duracak ve size 'Her şey anlatılamaz, bilmediğiniz çok şey var' diyecek. Şunu bilin: Bunlar yalan." şeklinde konuştu.

İsrail'in eski Başbakanı Yair Lapid açtı ağzını yumdu gözünü: Netanyahu ABD'ye de yalan söyledi!

Lapid, "İran'a saldırıları meydanda kazandıklarını ancak diplomatik cephede ise tam bir yenilgi içinde" olduklarını öne sürerek, Epir Kralı Pirus'un sözüne atıfla "Böyle bir zafer daha kazanırsak mahvolacağız." ifadelerini kullandı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
