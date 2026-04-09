Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Halevi'nin telefonuna sızdılar! İranlı hackerlar her şeyi sosyal medyada yayınladı

İranlı hacker grubu Handala, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin telefonuna sızdı ve 19 bin kişisel dosyayı ele geçirdi. Hacker grubu, ele geçirilen bazı fotoğraf ve videoları sosyal medyada yayınladı.

İranlı hacker grubu Handala, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı 'nin telefonuna sızarak, kişisel bilgilerini, dosyalarını ele geçirdi. Hacker grubu, operasyonun yıllar sürdüğünü ve elde edilen bilgiler arasında gizli toplantılara ait görüntüler, stratejik haritalar ve Halevi'nin özel yaşamına ait bilgilerin bulunduğu öne sürüldü.

İranlı hacker grubu Handala, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin telefonuna sızarak kişisel bilgilerini, dosyalarını ve gizli görüntüler ele geçirdiğini iddia etti.
Hacker grubunun operasyonunun yıllar sürdüğü ve elde edilen bilgiler arasında gizli toplantılara ait görüntüler, stratejik haritalar ve Halevi'nin özel yaşamına ait bilgilerin bulunduğu öne sürüldü.
Grup, bazı görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, Halevi'nin Ürdün'e sivil kıyafetlerle yaptığı gizli ziyareti gösterdi.
Handala, ayrıca İsrail ordusunun gizlediği üst düzey askerlerin kimliklerini ifşa eden binlerce fotoğrafa sahip olduklarını da iddia etti.
Saldırının askeri ağlara sızarak değil, 'sosyal mühendislik' ve bulut hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.
İsrail savunma yetkilileri, sızıntı iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Grup, bazı görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde, Halevi'nin Ürdün'e sivil kıyafetlerle gizli ziyaret yaptığını gösteriyor. Ziyarette 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında ölen bir askerin üzerinden çıkan hançeri takdim ettiği görüldü.

Handala, ele geçirilen materyallerin yalnızca belgelerden ibaret olmadığını, "kriz odaları" ve yüksek gizlilik derecesine sahip askeri tesislerden alınmış görüntüler içerdiğini de öne sürdü.

ÜST DÜZEY ASKERLER İFŞA OLDU

Yvetnews'te yer alan habere göre, grup ayrıca İsrail ordusunun gizlediği üst düzey askerlerin kimliklerini ifşa eden binlerce fotoğrafa sahip olduklarını da söyledi.

Grubun internet sitesinde paylaşılan örnek fotoğraf ve videolarda Halevi'nin katıldığı toplantılar, özel yaşamına ilişkin görüntüler ve hatta kimliğinin de yer aldığı görüldü.

HACKLEME 'SOSYAL MÜHENDİSLİK' İLE YAPILDI

Uzmanlara göre bu saldırı askeri ağlara sızarak değil, "sosyal mühendislik" ve bulut hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleşti. Yıllarca fark edilmeden sistemde kalan hackerların, yazılım güncellemeleri içine gizlenmiş "arka kapıları" kullandığı tahmin ediliyor.

İsrail savunma yetkilileri, sızıntı iddiasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu, Turmp'ı İran savaşına nasıl ikna etti? Dört aşamalı plan her şeyi değiştirdi: İran'a nükleer yakıt teklifi dikkatlerden kaçmadı
İsrail, İran'ın şartını görmezden geliyor! Netanyahu'dan yeni Lübnan açıklaması
