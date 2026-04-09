İranlı hacker grubu Handala, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin telefonuna sızarak, kişisel bilgilerini, dosyalarını ele geçirdi. Hacker grubu, operasyonun yıllar sürdüğünü ve elde edilen bilgiler arasında gizli toplantılara ait görüntüler, stratejik haritalar ve Halevi'nin özel yaşamına ait bilgilerin bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Halevi'nin telefonuna sızdılar! İranlı hackerlar her şeyi sosyal medyada yayınladı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Grup, bazı görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde, Halevi'nin Ürdün'e sivil kıyafetlerle gizli ziyaret yaptığını gösteriyor. Ziyarette 1967'de Altı Gün Savaşı sırasında ölen bir askerin üzerinden çıkan hançeri takdim ettiği görüldü.

Handala, ele geçirilen materyallerin yalnızca belgelerden ibaret olmadığını, "kriz odaları" ve yüksek gizlilik derecesine sahip askeri tesislerden alınmış görüntüler içerdiğini de öne sürdü.

ÜST DÜZEY ASKERLER İFŞA OLDU

Yvetnews'te yer alan habere göre, grup ayrıca İsrail ordusunun gizlediği üst düzey askerlerin kimliklerini ifşa eden binlerce fotoğrafa sahip olduklarını da söyledi.

Grubun internet sitesinde paylaşılan örnek fotoğraf ve videolarda Halevi'nin katıldığı toplantılar, özel yaşamına ilişkin görüntüler ve hatta kimliğinin de yer aldığı görüldü.

HACKLEME 'SOSYAL MÜHENDİSLİK' İLE YAPILDI

Uzmanlara göre bu saldırı askeri ağlara sızarak değil, "sosyal mühendislik" ve bulut hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleşti. Yıllarca fark edilmeden sistemde kalan hackerların, yazılım güncellemeleri içine gizlenmiş "arka kapıları" kullandığı tahmin ediliyor.

İsrail savunma yetkilileri, sızıntı iddiasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.