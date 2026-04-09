ABD ve İran 2 haftalık ateşkeste karar kıldı. Fakat İran, Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesini istedi. ABD ve İsrail ise ''Lübnan konusunda söz vermedik'' açıklamasında bulundu. Ateşkesten saatler sonra ise İsrail tarafından Lübnan'a yoğun bombardıman gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ İsrail, İran'ın şartını görmezden geliyor! Netanyahu'dan yeni Lübnan açıklaması ABD ve İran arasında 2 haftalık ateşkese varılmasına rağmen İran'ın Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesi şartı ABD ve İsrail tarafından reddedildi ve İsrail Lübnan'a yoğun bombardıman başlattı. İran, 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesini istedi. ABD ve İsrail, Lübnan konusunda söz vermediklerini açıkladı. Ateşkesin saatler sonra İsrail'in Lübnan'a yoğun bombardımanı başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldürüldüğünü iddia etti. Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını vererek Hizbullah'ı vurmaya devam edeceklerini belirtti. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, 2 Mart'tan bu yana en şiddetli saldırılar olarak kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlenen saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail Başbakanı, geçici ateşkese dahil edilmesi tartışılan Lübnan'a saldırıların süreceği mesajını verdi ve "Gereken her yerde Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'A ŞİDDETLİ SALDIRI

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

ATEŞKESTE LÜBNAN ÇIKMAZI

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını duyurmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.