ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sırasında özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda NATO ülkelerinden yardım isteyen Başkan Donald Trump büyük hayal kırıklığına uğradı. Trump'ın bu hayal kırıklığını unutmadığı ve 'ceza' için hazırlandığı öne sürüldü.

Dinle Özetle

Trump İran saldırılarında ABD'yi desteklemeyen NATO üyelerini 'cezalandırmayı' planlıyor

HABERİN ÖZETİ Trump İran saldırılarında ABD'yi desteklemeyen NATO üyelerini 'cezalandırmayı' planlıyor ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları sırasında NATO ülkelerinden Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda destek bulamaması üzerine, bazı NATO ülkelerini 'cezalandırmaya' yönelik bir planın değerlendirildiği öne sürüldü. The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın, ABD/İsrail-İran savaşını desteklemediğini düşündüğü NATO ülkelerini cezalandırma planı değerlendirdiğini ileri sürdü. Plan, savaş çabalarına yardımcı olmadığı düşünülen ülkelerden ABD askerlerinin çekilerek daha destekleyici ülkelerde konuşlandırılmasını öngörüyor. Plan, Avrupa'da bir ABD üssünün kapatılmasını da içerebilir, muhtemelen İspanya veya Almanya'da. Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan gibi ülkeler bu durumdan fayda sağlayabilecek 'destekleyici' ülkeler olarak belirtildi. Beyaz Saray, iddialara ilişkin yorum taleplerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun NATO ülkelerini eleştiren açıklamalarına atıfta bulundu.

İDDİA ABD BASININDAN GELDİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi verilmeyen ABD yetkilileri, Beyaz Saray'ın Trump'ın ABD/İsrail-İran savaşını desteklemediğini düşündüğü bazı NATO ülkelerini "cezalandırmaya" yönelik bir planı değerlendirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu yetkililer, planın "savaş çabalarına yardımcı olmadığı düşünülen" NATO ülkelerinden ABD askerlerinin çekilmesini ve daha destekleyici ülkelerde konuşlandırılmasını öngördüğünü iddia etti.

''BİRKAÇ SEÇENEK VAR''

Planın üst düzey yönetim yetkilileri arasında destek bulduğu aktaran yetkililer, planın henüz taslak aşamasında olduğunu ve bunun Beyaz Saray'ın "NATO'yu cezalandırmak" amacıyla değerlendirdiği birkaç seçenekten biri olduğunu belirtti.

ABD ÜSSÜ KAPATILABİLİR

Söz konusu iddiaya göre, hangi ülkelerden askerlerin çekileceği henüz belli değilken ismi verilmeyen iki ABD yetkilisi planın Avrupa ülkelerinden en az birinde, "muhtemelen İspanya veya Almanya'da" bulunan bir ABD üssünün kapatılmasını da içerebileceğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, bu durumdan fayda sağlayabilecek ülkeler arasında "destekleyici" olarak görülen Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan'ın yer aldığını belirtti.

Beyaz Saray, iddialara ilişkin yorum istendiğinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuda NATO ülkelerini eleştiren son açıklamalarına atıfta bulundu.