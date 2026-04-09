Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump İran saldırılarında ABD'yi desteklemeyen NATO üyelerini 'cezalandırmayı' planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları sırasında kendisini desteklemeyen NATO ülkelerini hedef aldı. Son olarak ise Trump'ın bazı NATO üyelerini 'cezalandırmaya' yönelik bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 11:50

ve İsrail'in, 'a yönelik saldırıları sırasında özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ülkelerinden yardım isteyen Başkan Donald büyük hayal kırıklığına uğradı. Trump'ın bu hayal kırıklığını unutmadığı ve 'ceza' için hazırlandığı öne sürüldü.

0:00 88
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları sırasında NATO ülkelerinden Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda destek bulamaması üzerine, bazı NATO ülkelerini 'cezalandırmaya' yönelik bir planın değerlendirildiği öne sürüldü.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın, ABD/İsrail-İran savaşını desteklemediğini düşündüğü NATO ülkelerini cezalandırma planı değerlendirdiğini ileri sürdü.
Plan, savaş çabalarına yardımcı olmadığı düşünülen ülkelerden ABD askerlerinin çekilerek daha destekleyici ülkelerde konuşlandırılmasını öngörüyor.
Plan, Avrupa'da bir ABD üssünün kapatılmasını da içerebilir, muhtemelen İspanya veya Almanya'da.
Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan gibi ülkeler bu durumdan fayda sağlayabilecek 'destekleyici' ülkeler olarak belirtildi.
Beyaz Saray, iddialara ilişkin yorum taleplerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun NATO ülkelerini eleştiren açıklamalarına atıfta bulundu.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İDDİA ABD BASININDAN GELDİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ismi verilmeyen ABD yetkilileri, Beyaz Saray'ın Trump'ın ABD/İsrail-İran savaşını desteklemediğini düşündüğü bazı NATO ülkelerini "cezalandırmaya" yönelik bir planı değerlendirdiğini ileri sürdü.

Söz konusu yetkililer, planın "savaş çabalarına yardımcı olmadığı düşünülen" NATO ülkelerinden ABD askerlerinin çekilmesini ve daha destekleyici ülkelerde konuşlandırılmasını öngördüğünü iddia etti.

''BİRKAÇ SEÇENEK VAR''

Planın üst düzey yönetim yetkilileri arasında destek bulduğu aktaran yetkililer, planın henüz taslak aşamasında olduğunu ve bunun Beyaz Saray'ın "NATO'yu cezalandırmak" amacıyla değerlendirdiği birkaç seçenekten biri olduğunu belirtti.

ABD ÜSSÜ KAPATILABİLİR

Söz konusu iddiaya göre, hangi ülkelerden askerlerin çekileceği henüz belli değilken ismi verilmeyen iki ABD yetkilisi planın Avrupa ülkelerinden en az birinde, "muhtemelen İspanya veya Almanya'da" bulunan bir ABD üssünün kapatılmasını da içerebileceğini ileri sürdü.

Yetkililer ayrıca, bu durumdan fayda sağlayabilecek ülkeler arasında "destekleyici" olarak görülen Polonya, Romanya, Litvanya ve Yunanistan'ın yer aldığını belirtti.

Beyaz Saray, iddialara ilişkin yorum istendiğinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuda NATO ülkelerini eleştiren son açıklamalarına atıfta bulundu.

ETİKETLER
#abd
#iran
#nato
#trump
#Askeri Üsler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.