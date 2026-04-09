Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Netanyahu, Turmp'ı İran savaşına nasıl ikna etti? Dört aşamalı plan her şeyi değiştirdi: İran'a nükleer yakıt teklifi dikkatlerden kaçmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ı İran savaşına nasıl ikna etti? New York Times gazetesi, İsrail'in ABD'yi ikna etmek için sunduğu dört aşamalı planı manşetine taşıdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 15:14

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşa giden süreci detaylı bir şekilde analiz yaptı. Ateşkese kadar yaşanan süreç “Trump, ABD’yi İran’la savaşa nasıl sürükledi?” başlıklı haberde ayrıntılı biçimde ele alındı.

NETANYAHU DÖRT AŞAMALI PLAN SUNDU

NYT’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 11 Şubat’ta Beyaz Saray’da Trump ve dar bir danışman grubuna; İran dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi, İran ordusunun etkisiz hale getirilmesi, halk ayaklanmasının teşvik edilmesi ve ülkede seküler bir yönetim kurulmasını öngören dört aşamalı bir plan sundu.

Netanyahu'nun Kürt unsurların Irak sınırından İran’a girerek kuzeybatıda bir kara cephesi açması ihtimalini de içeren bu plan konusunda ABD tarafını ikna etmeye çalıştığı ve “eylemsizliğin risklerinin eylemden daha büyük olduğunu” vurguladığı aktarıldı.

NETANYAHU ANLATTI, TRUMP "BANA UYAR" DEDİ

İsrail yönetiminin ayrıca İran rejiminin devrilmesi halinde ülkenin yönetimini devralabilecek potansiyel yeni liderler hakkında bir sunum gerçekleştirdiği aktarılan haberde; adaylarının arasında devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'nin de olduğu belirtildi. Trump, sunumun ardından Netanyahu'ya planıyla ilgili, "Bana uyar" ifadesini kullandı.

PLANA KARŞI ÇIKANLAR DA VARDI: "REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOSU GÜLÜNÇ"

Beyaz Saray'daki görüşmesini ertesi günü, 12 Şubat'ta yalnızca ABD'li yetkililerin katıldığı değerlendirme toplantısında istihbarat raporları masaya yatırıldı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, İsrail'in rejim değişikliği senaryosunu "gülünç" olarak nitelendirdi. Bu sırada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio araya girerek, "Başka bir deyişle, bu tam bir saçmalık" dedi. Ayrıca Azerbaycan'dan yeni dönen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de tartışmaya katıldı. Vance, İran'da rejim değişikliği ihtimali konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Bunun ardından Trump, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'e dönerek, "General, ne düşünüyorsun?" diye sordu. General Caine ise İsrail'in rejim değişikliği yapılabileceğine dair senaryosuna ilişkin, "Benim tecrübelerime göre bu, İsrailliler için standart bir prosedürüdür. Abartarak pazarlarlar ve planları her zaman iyi geliştirilmiş değildir. Bize ihtiyaçları olduğunu biliyorlar ve bu yüzden planlarını ısrarcı şekilde pazarlamaya çalışıyorlar" cevabını verdi. Tüm bu değerlendirmelerin ardından Trump, rejim değişikliğinin "onların sorunu" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın İsrail'i mi yoksa İran'ı mı kastettiği anlaşılamadı.

ABD'DEN İRAN'A NÜKLEER YAKI TEKLİFİ

Trump'ın Orta Doğru Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İranlı yetkililerle dolaylı müzakereler yürüttü. ABD tarafı, Tahran'ın nükleer zenginleştirme konusundaki ısrarının gerçek amacını anlamak için İran'a nükleer programdan vazgeçmeleri karşılığında "ücretsiz nükleer yakıt" teklif etti. Ancak İranlı yetkililer bu teklifi "onurlarına bir saldırı" olarak nitelendirerek reddetti. Witkoff ve Kushner, Beyaz Saray'a müzakerelerin aylar sürebileceğini ve İranlıların "oyun oynadığını" bildirdi.

"HAMANEY" İSTİHBARATI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Trump, 26 Şubat'ta Beyaz Saray Durum Odası'ndaki toplantısına, "Peki, elimizde ne var?" diye sorarak başladı. Trump, sızıntı ihtimali nedeniyle çok küçük bir katılımla gerçekleştirilen toplantıdaki isimlerin görüşlerini duymak istediğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile savaşa karşı olduğunu belirterek, "Bunun kötü bir fikir olduğunu düşündüğümü biliyorsunuz, ancak bunu yapmak isterseniz sizi destekleyeceğim" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ise Trump'a, "ABD'nin ulusal güvenliği için gerekli olduğunu düşünüyorsanız o halde devam edin" dedi. CIA Direktörü John Ratcliffe, savaşa yönelik desteği konusunda kesin görüş belirtmese de çarpıcı bir istihbarat raporu sundu. Ratcliffe, İran dini lideri Ali Hamaney'in diğer üst düzey yetkililerle açık havada ve gün ışığında toplanacağı, bunun da hava saldırısı için eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi. Ratcliffe, "Eğer kastettiğimiz sadece dini lideri öldürmekse muhtemelen bunu yapabiliriz" dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise "eninde sonunda İranlıların icabına bakılacaksa bunun şimdi yapılabileceği" görüşünü dile getirdi. Hegseth ayrıca, muhtemel bir operasyonu "belirli bir süre için ve mevcut kuvvetlerle yürütebileceklerini" ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "Eğer hedefimiz rejim değişikliği ya da bir ayaklanmaysa bunu yapmamalıyız. Ancak hedef, İran'ın füze programını yok etmekse bu ulaşabileceğimiz bir hedeftir" değerlendirmesinde bulundu.

OPERASYONU BU SÖZLERLE BAŞLATTI: İPTAL YOK, İYİ ŞANSLAR

Trump, odadaki herkesin görüşlerini dinledikten sonra, "Bence bunu yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağından emin olmaları ve İran'ın İsrail'e veya bölgedeki diğer ülkelere füze fırlatamayacağından emin olmaları gerektiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Caine ise Trump'a biraz daha zamanının olduğunu, ertesi gün saat 16.00'ya kadar karar verebileceğini söyledi. Trump, ertesi gün Air Force One uçağındayken Orgeneral Caine'in belirttiği sürenin bitimine 22 dakika kala, "Destansı Öfke Operasyonu onaylandı. İptal yok. İyi şanslar" emrini verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, İran'ın şartını görmezden geliyor! Netanyahu'dan yeni Lübnan açıklaması
Trump İran saldırılarında ABD'yi desteklemeyen NATO üyelerini 'cezalandırmayı' planlıyor
İsrail'den 'Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü' iddiası
ABD, İsrail, İran ateşkesinde Hürmüz Boğazı ve Lübnan çıkmazı! Anlaşma için kritik gün belli
ETİKETLER
#Abd İsrail İran Savaşı Netanyahu Trump Planı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.