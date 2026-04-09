ABD ve İran 2 haftalık ateşkes konusunda karar kıldı. Fakat İran, ateşkese Lübnan'ın da dahil olmasını istedi. ABD ve İsrail ise ''Lübnan konusunda söz vermedik'' açıklamasında bulundu. İsrail, ateşkesin ardından dün Lübnan'a yoğun bombardıman gerçekleştirdi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ İsrail'den 'Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü' iddiası İsrail, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, söz konusu saldırılarda Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın şahsi sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'nin hedef alındığını ve öldüğünü öne sürdü.

LÜBNAN'A ŞİDDETLİ SALDIRI

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.