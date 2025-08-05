İsrail'in Gazze işgali artarak devam ediyor! Uzman isimden çok özel açıklamalar

İsrail’in Gazze’de yaptığı saldırılar devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan ve hala devam etmekte olan bu soykırımla ilgili sonuçları Tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun ile yaptığı röportajda anlatan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak; “İsrail’in, Gazze’nin tamamını işgal etme kararı” uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirilebilir? Bu adım, İsrail’in saldırılarında nasıl bir kırılma noktası oluşturur? sorusuna detaylı açıklamalarda bulundu.

İşte röportajın detayları;

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGAL KARARI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail’in Gazze’nin tamamını işgal etme kararı, uluslararası hukuk açısından büyük tartışma yaratıyor. Uzmanlara göre İsrail’in bu adımı, sadece Filistin meselesiyle sınırlı kalmayıp uluslararası hukuk ihlallerini de gündeme taşıyor.

Akademisyenler, İsrail’in Birleşmiş Milletler Taksim Planı’nı hiçe sayarak attığı her adımın Cenevre Sözleşmesi, Roma Statüsü ve diğer uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtiyor. Özellikle sivillerin hedef alınması, hastane ve okul gibi sivil alanların bombalanmasını savaş suçu olarak değerlendirdi.

“ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN GÜÇLÜ BİR ADIM BEKLENMİYOR”

İsrail’in Gazze hamlesinin, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin’i tanıyacaklarına dair açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bu gelişmeler, sürecin önceden planlandığı izlenimini güçlendiriyor. Ancak uluslararası kamuoyunun İsrail’e karşı atacağı somut adımların, özellikle “veto mekanizması” nedeniyle sınırlı kalacağı da ifade edildi.

İsrail’in uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini biliyoruz. Buna rağmen dünya, kınamalar dışında güçlü bir tepki ortaya koyamıyor. Bu da İsrail’in ABD’nin desteğiyle daha rahat hareket etmesine yol açıyor.

“ABD’NİN DESTEĞİ YENİ DEĞİL”

İsrail’e açık destek veren ABD de tartışmaların odağında. Uzmanlar, bu durumun yeni olmadığını vurguluyor:

“ABD’nin tüm dış politikası İsrail’in güvenliği üzerine kurulu. Trump döneminde Arap ülkeleriyle normalleşme üzerinden bir yol izlenmek istenmişti ancak süreç ilerledikçe İsrail’deki iç dengeler ve lobilerin baskısı bu adımları zorlaştırdı.

ABD’nin bağımsız bir politika üretmesinin neredeyse imkânsız hale geldiği, Trump’ın “İbrahim Anlaşmaları” üzerinden hedeflediği Orta Doğu haritasının da rafa kalktığı belirtiliyor.

“REHİNELER BİLE NETANYAHU’NUN ÖNCELİĞİ DEĞİL”

İsrail’de, Hamas’ın elindeki rehineler konusunda da hükümete tepki büyüyor. Gazze’ye uygulanan abluka nedeniyle rehinelerin de açlığa mahkûm kaldığı ve bazı rehinelerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

İsrail’de Netanyahu’nun istifası için büyük gösteriler düzenleniyor. “Katil Netanyahu” sloganlarının atıldığı bu protestoların, Gazzelilere yönelik saldırılar nedeniyle değil, İsrailli rehinelerin kurtarılamaması nedeniyle yapıldığı vurgulandı. Uzmanlara göre, Netanyahu üzerindeki baskılar arttıkça daha saldırgan bir politika izliyor ve bu durum bölgedeki çatışmaları daha da derinleştiriyor.