İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının günlük maliyeti açıklandı! 

21 Ekim 2024 20:02 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 20:20

İsrail'in bir seneyi akşındır Orta Doğu'da devam ettirdiği katliamın faturası ortaya çıktı. İsrail medyası, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının günlük maliyetinin 500 milyon şekele (133 milyon dolar) çıktığı açıkladı. İsrail Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin üçüncü kez bütçeyi aşacaklarını belirtti.

İsrail merkezli Ynet haber sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Gazze Şeridi'nde süregelen çatışmalar ve Lübnan'daki savaşın genişlemesi, İsrail'e büyük ekonomik yük getirdi. Haberde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik 50 gündür süren operasyonlarının toplam maliyetinin 25 milyar şekel (yaklaşık 6,6 milyar dolar) seviyesine ulaştığı bildirildi.

Savaşın maliyetinin hızla yükselmesinin önemli sebeplerinden birinin, son haftalarda Lübnan cephesine gönderilmek üzere on binlerce yedek askerin göreve çağrılması olduğu belirtildi.

SAVAŞA DEV BÜTÇE!

Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların günlük maliyetinin 500 milyon şekel (yaklaşık 133 milyon dolar) olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusunun her gün büyük miktarda mühimmat harcadığı ve yüksek maliyetli yüzlerce hava savunma füzesini kullandığı bildirildi.

TEK SALDIRIDA 6.6 MİLYON DOLAR!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği hava saldırısının tek başına 25 milyon şekel (6,6 milyon dolar) maliyetinde olduğu aktarılırken, ismi açıklanmayan İsrail Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:

"İsrail'in artan savaş harcamaları ve ABD'nin 18 milyar şekel (4,86 milyar dolar) tutarındaki yardımının gelecek yıla ertelenmesi nedeniyle hükümetin 2024 bütçesini üçüncü kez aşacağı öngörülüyor."

İSRAİL SAVAŞ MALİYETİNDE ZORLANIYOR MU?

Haberde, İsrail ekonomisi açısından hem Gazze Şeridi'nde hem de Lübnan'daki savaşın bu şekilde sürdürmesinin zor olacağına işaret edildi.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılarının yanı sıra 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a da kapsamlı saldırılar başlatmıştı.

SAVAŞA HARCANA PARAYLA NE YAPILIRDI?

İsrail'in 10 günlük saldırı maliyetiyle Türkiye'de yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti aynı. 2016 yılının Ağustos ayında açılan köprünün maliyeti o sene 1,31 milyar dolara mal olmuştu.

Çin'de ise 2540 kilometre ile dünyanın en uzun otoyolu 2,5 milyar dolara yaptı. Bu maliyet ise 19 günlük saldırılara eşit.