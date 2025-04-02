İsrail'in Gazze'de ateşkese dönmeye niyeti yok! İşgal genişleyecek, saldırılar artacak

İsrail, Gazze'deki ateşkesi tek taraflı olarak bozmasının ardından katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nda da onlarca Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'in Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze'deki 'operasyonlarını' genişleteceğini, 'büyük bir bölgeyi' ele geçireceklerini söyledi.

İsrail, Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini duyurdu. Ateşkesi tek taraflı bozan İsrail'in tüm çabalara rağmen ateşkese geri dönmeyeceği İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın yeni açıklamasıyla anlaşıldı. Katz, Gazze'de "operasyonun" genişletilmesinin amacının "bölgeyi teröristlerden ve terör altyapısından temizlemek ve yok etmek" olduğunu söyledi.

Katz, ele geçirilen bölgelerin ise "İsrail güvenlik bölgelerine dahil edileceğini" söyledi. Filistinlilerin geniş çaplı tahliyesinin gerekebileceğini kaydeden Katz, "Savaşı sona erdirmenin tek yolu bu" dedi. İsrail ordusunun gece boyunca Refah'ta kara operasyonlarına başladığı bildirildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta üzerinde anlaşmaya varılan üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermiş, savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak sonraki aşamalar üzerinde anlaşma sağlanamamıştı.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı.

İsrail, Hamas'ı ABD'nin ateşkesin genişletilmesi ve 59 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içeren önerisini reddetmekle suçlamıştı. Hamas ise, İsrail'i 19 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

GAZZE'DE CAN KAYBI HER SAAT ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 542 kişinin yaralandığını kaydetti. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399'a yükseldi.