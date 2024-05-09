İsrail'in gerçek yüzünü kaydetti! İşte Filistinli fenomenin evinin saldırı öncesi ve sonrası

09 May 2024 10:22 - Güncelleme : 09 May 2024 10:37

Öğrenciler Filistin için direndi, üniversite pes etti! İsrail'le bağları koparacaklar

Öğrenciler Filistin için direndi, üniversite pes etti! İsrail'le bağları koparacaklar

TikTok kullanıcısı olan Filistinli genç İslam Ebu Muhsin, Gazze'deki evinin İsrail saldırısından önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı. Kısa sürede 800 bin kişiye ulaşan video sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken, yürek sızlatan olaylara bir yenisi daha eklendi. TikTok hesabında 19 bine yakın takipçisi bulunan İslam Muhsin adındaki Filistinli genç, paylaştığı bir video ile tüm sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uluslararası basına konu olan bir dakikalık videoda sosyal medya kullanıcısı, Gazze'deki evinin öncesi ve sonrasını paylaşarak İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kayda aldı.

800 BİN KİŞİYE ULAŞTI, BİNLERCE YORUM ALDI

İslam Muhsin'in videosu kısa sürede 800 bin kişiye ulaşırken, paylaşım binlerce yorum aldı.

DEĞERLİ EŞYALARINI ALDILAR

Görüntülerde evinin öncesini ve sonrasını karşılaştıran Filistinli genç ayrıca, İsrail ordusunun verdiği zararı da objektif bir şekilde gözler önüne serdi. Videoda duvarlara yazılar yazan İsrail askerlerinin Muhsin'in ayakkabılarını ve bazı eşyalarını da aldığı görülüyor.