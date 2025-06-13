İsrail'in İran'a saldırıları 2 hafta sürecek iddiası: Amaç Tahran'ı anlaşmaya zorlamak

İsrailli üst düzey bir yetkili, İran'a yönelik hava saldırılarının 2 hafta boyunca sürebileceğini iddia etti. Yetkili isim, İran'a saldırıların 'Hizbullah'a yönelik saldırılar gibi' olduğunu söyledi.

İsrailli üst düzey bir yetkili, ülkesinin İran'a yönelik hava saldırılarının 2 hafta daha sürebileceğini ileri sürdü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini vermek istemeyen İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'a 14 günlük operasyon yürütmeyi planlıyor.

"İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hava saldırısında öldürmesi" gibi saldırıları örnek gösteren yetkili, Tel Aviv'in İran'a yönelik saldırılarında da benzer bir yaklaşım izleyeceğini kaydetti.

''SALDIRILAR İRAN'I ANLAŞMAYA ZORLAYACAK''

Yetkili, "İsrail'in İran'a saldırılarının, Lübnanlı milislere ve İran'ın müttefiki Hizbullah'a karşı uyguladığı yönteme benzediğini" aktardı.

İsrail'in, İran'ın lider kadrosunu çökertme ve cephaneliğini azaltma yoluyla Tahran yönetimini anlaşmaya zorlayacağı yorumunu yapan yetkili, gerginliğin müzakere edilmiş anlaşmayla sona erebileceğini belirtti.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.