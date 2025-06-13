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 | Berkay Alptekin

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz

İsrail, İran'a yönelik 'Yükselen Aslan' isimli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gerçekleştirdiği saldırılar sonrası dünyadan peş peşe tepkiler geldi.

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İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 10:37

İsrail, bu sabaha karşı İran'ın nükleer tesislerine yönelik "Yükselen Aslan" isimli bir operasyon başlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yükselen Aslan" operasyonu kapsamında gerçekleştirilen saldırının "günler süreceğini" ve “İsrail'in hayatta kalmasına yönelik İran tehdidini geri püskürtmeyi” amaçladığını söyledi.

İsrail'de OHAL ilan edilirken gözler, İran'ın saldırılara olası yanıtına çevrildi. Öte yandan dünyadan da İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin tepkiler geliyor.

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz

"ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz"

https://x.com/TC_Disisleri/status/1933426467385348541

"BU BARBARCA BİR SALDIRGANLIKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır" dedi. Çelik, "İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KINAMA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Açıklamada, “İsrail'in kardeş İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik, egemenlik ve güvenliğini zedeleyen ve uluslararası yasa ve normların açık bir ihlalini teşkil eden bariz saldırıları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz

"SALDIRILARIN TIRMANMASI KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de İsrail saldırılarından "endişe duyduklarını" aktardı. X'te yaptığı paylaşımda Lammy, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırı haberlerini görmekten endişe duyuyorum. Saldırıların daha da tırmanması bölgedeki barış ve istikrar için ciddi bir tehdittir ve kimsenin çıkarına değildir.

Bu tehlikeli bir andır ve tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyorum.”

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz

"DİPLOMASİYE DÖNÜŞ ZAMANI"

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükûmetinin “tüm tarafları geri adım atmaya ve gerilimi acilen düşürmeye” çağırdığını belirterek “Şimdi itidal, sükûnet ve diplomasiye dönüş zamanıdır” ifadelerine yer verdi.

Starmer, "Gerilimin tırmanması bölgede hiç kimseye hizmet etmez. Orta Doğu'da istikrar öncelikli olmalıdır ve gerilimi düşürmek için ortaklarımızla temas halindeyiz," ifadelerini kullandı

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz

JAPONYA'DAN KINAMA

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya da cuma günü Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını “şiddetle” kınadıklarını belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Iwaya, “Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrar Japonya için son derece önemlidir ve ilgili tüm tarafları azami itidal göstermeye ve durumu sakinleştirmeye çağırıyoruz," ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz

"GEREKİRSE İSRAİL'İ SAVUNURUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.

Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.

Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırısına tepkiler çığ gibi: Orta Doğu'da kan ve yıkım istemiyoruz
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