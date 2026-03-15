İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda takvimi ortaya çıktı: O tarihe kadar sürecek

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile hedef aldıkları İran'a saldırılara dair planlarını duyurdu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Ordu Sözcüsü Defrin, ilerleyen üç hafta için kapsamlı saldırı planlarının olduğunu belirtti.

İSRAİL İRAN'A HAMURSUZ BAYRAMI'NA KADAR SALDIRACAK

Defrin, "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki üç haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı Hamursuz Bayramı bu yıl 1 Nisan'da başlayacak.