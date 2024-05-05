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05 May 2024 12:00 - Güncelleme : 05 May 2024 12:27

İsrail'in katliamına ortak oldular! Silah desteği veren şirketler ortaya çıktı

İsrail’in 7 Ekim tarihinde başlatmış olduğu sivil katliam ve soykırım sonucunda on binlerce masum hayatını kaybederken yüz binlerce insan da evsiz kaldı. İsrail’in durmak bilmeyen saldırılarının arka planında ise global şirketlerin nasıl fayda sağladığı gün yüzüne çıktı.

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
İsrail&#039;in katliamına ortak oldular! Silah desteği veren şirketler ortaya çıktı

İsrail’in saldırıları başladıktan kısa bir süre sonra ABD tarafından İsrail’e 244 kargo uçağı ve 20 gemiyle toplamda 10.000 tondan fazla silah gönderildi.

İsrail'in katliamına ortak oldular! Silah desteği veren şirketler ortaya çıktı - 1. Resim

Alınan askeri teçhizatın küçük bir bölümü İsrail bütçesinden karşılanırken büyük bir kısmı ise Yabancı Askeri Satış programı aracılığıyla ABD’li vergi mükellefleri tarafından ödendi.

İsrail'in katliamına ortak oldular! Silah desteği veren şirketler ortaya çıktı - 2. Resim

Vergi mükelleflerinin yanı sıra ABD hükümeti, İsrail’e toplamda 14 Milyar dolarlık maddi destek sağladı. İsrail’in şirketlerden aldığı silahlar dışında, temin ettiği askeri teçhizatlar ise WRSA-I olarak bilinen savaş rezervi stok bölümlerinden temin edildi.

İsrail'in katliamına ortak oldular! Silah desteği veren şirketler ortaya çıktı - 3. Resim

İsrail’in Gazze’de yapmış olduğu soykırımdan maddi kazanç elde eden yaklaşık 50 global şirket, sattıkları askeri malzemeler ile soykırıma ortak olurken kazançları ile de şirket hisselerini büyüttüler.

İsrail'in katliamına ortak oldular! Silah desteği veren şirketler ortaya çıktı - 4. Resim

Aralarında Lockheed Martin (ABD), The Boeing Company (ABD), BAE Systems (Birleşik Krallık), Leupold&Stevens (ABD), General Dynamics (ABD), Caterpillar (ABD), Rolls-Royce Holdings (Birleşik Krallık), Mercedes-Benz Group (Almanya) gibi büyük markaların olduğu global şirketler, doğrudan veya dolaylı bir şekilde Gazze’de yaşanan katliama ortak oldular.

İsrail'in katliamına ortak oldular! Silah desteği veren şirketler ortaya çıktı - 5. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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