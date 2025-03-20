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 | Berrak Arican

İsrail'in katliamlarında bine yakın Filistinli öldürüldü! Gazze'de acil tıbbi yardım sağlanamaz duruma geldi

İsrail, Gazze'de ateşkesi bozup ölüm yağdırmaya başladığı salı gününden bu yana 710 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda en az 900 kişi ise yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise müzakerelerin artık ateş altında devam edeceğini söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 12:29

İsrail, Hamas ile anlaşmaya vardıkları ateşkesi tek taraflı olarak bozdu. İsrail ordusu, Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladığı salı gününden bu yana 710 Filistinliyi katletti, en az 900 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Halil El Dakran, İsrail'in katliamlarında yaralananların birçoğunun acil tıbbi bakım sağlanamaması nedeniyle yaşamını yitirdiği aktardı. El-Dakran, yaralıların yaklaşık yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu, çoğunun durumunun ağır olduğunu belirtti.

İSRAİL EVLERİ HEDEF ALIYOR

Sağlık Bakanlığından bir yetkili ise İsrail'in gece boyu düzenlediği saldırılarda ise en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını ifade etti. İsrail ordusunun saldırılarda Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerindeki evleri hedef aldığı öğrenildi.

MÜZAKERELER ATEŞ ALTINDA SÜRECEK

Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı yoğun mücadeleye geri döndüğünü, istihbarat servisleri ve İsrail ordusunun bu eylem tarzını tavsiye ettiğini söyledi.
Hamas'ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması yönündeki tüm önerileri reddettiğini iddia eden Netanyahu, bu nedenle askeri harekatın yeniden başladığını açıkladı.

İsrail'in artık Hamas'a karşı giderek artan bir güçle operasyon düzenleyeceğini belirten Netanyahu, "Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç" dedi. Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki tüm hedeflerine ulaşana kadar saldırılara devam edeceğini aktardı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de ateşkes ne zaman başladı?
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
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#Dünya
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