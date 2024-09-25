İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların bilançosu: Yarım milyon kişi yerinden oldu

25 Eylül 2024 03:06 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 03:17

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 558 oldu.

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En ölümcül günün ardından halk evlerini terk etti! Bölgede yaşanan son gelişmeler

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En ölümcül günün ardından halk evlerini terk etti! Bölgede yaşanan son gelişmeler

Gazze​'de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masum sivilin canına kıyan İsrail, son olarak rotasını Lübnan​'a çevirdi. Cihaz patlamaları ve Beyrut​ bombardımanına cevap olarak Hizbullah​'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti. Son günlerde meydana gelen saldırıların faturası da belli oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapan Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in Hizbullah’a yönelik bombalamaları sırasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, Buhabib, bu sayısının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.

OKULLAR SIĞINMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk edenler için 252 okulu sığınma merkezine dönüştürdüklerini ve bu merkezlere 27 bin kişinin yerleştirildiğini bildirdi.

LÜBNAN'DA 558 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.